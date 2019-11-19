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      Зеркаль планирует уйти с должности замминистра МИД

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      Зеркаль планирует уйти с должности в МИД / Getty Images

      Заместитель министра МИД Елена Зеркаль уже давно говорила о том, что уйдет с должности в Министерстве иностранных дел и, наконец, она решила это сделать, вероятно, со следующей недели.

      Об этом дипломат заявила в программе "Он воно як" на 24 канале.

      Важно! Я бы пошла в атаку, – Зеркаль о скандальном заявлении Путина по газу

      "На этой неделе я выполню свое последнее задание – проведу процессуальное слушание в Гааге по новому арбитражу, что касается наших военных кораблей, которые были задержаны год назад и удерживались Россией, и наших моряков. И все, как я и обещала (уйдет с должности, – 24 канал)", – подчеркнула Зеркаль.

      Мне нужно сделать перерыв. А относительно задач, которые передо мной стояли или будут стоять, – я всегда искала себе что-то, что меня интересовало, что было большим вызовом, за что никто не хотел браться и имел сомнения, это можно сделать,
      – добавила заместитель министра.

      На вопрос ведущего Дениса Бигуса, почему Елена Зеркаль не хочет остаться в МИД как часть системы, которая может делать сопротивление России, дипломатка ответила: "Я не могу делать сопротивление, будучи дипломатом внутри Министерства иностранных дел, которое выполняет решение президента".

      Зеркаль заверила, что на момент инаугурации президента она не видела себя в Офисе Президента, однако, "указ президента (о ее назначении в МИД, – 24 канал) вышел до того, как с ней поговорили об этом.

      Почему Зеркаль отказалась от должности в АП?
      Президент Украины Владимир Зеленский вечером 21 мая издал указ, которым назначил Елену Зеркаль заместителем главы Офиса Президента. Около 23 часов 21 мая указ исчез из опубликованных на официальном сайте президента.

      Елена Зеркаль написала "четкое объяснение" на своей странице в Facebook. Мол, карьерные решения не должны идти в разрез с собственными принципами и ценностями: "У меня достаточно энергии и мотивации делать все возможное для защиты интересов Украины в международной политике". Другими словами, Зеркаль подчеркнула, что работа в МИД привлекает ее больше, чем в ОПУ.

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      Автор: Мария Бондар
      Теги: Новости Украины Новости политики Офіс Президента Владимир Зеленский МИД Украины Елена Зеркаль
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