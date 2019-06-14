Що відомо про нового голову Держприкордонслужби Сергія Дейнека: біографія

Сергій Дейнеко став головою Державної прикордонної служби після відповідного указу президента Володимира Зеленського. Дейнеко прославився тим, що до червня 2014 року командував Луганським прикордонним загоном і героїчно його захищав. Проте не все в біографії нового голови ДПСУ таке ж героїчне.

Біографія Сергія Дейнека

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До призначення на посаду голови Держприкордонслужби остання посада, яку обіймав Дейнеко, – заступник директора Департаменту оперативної діяльності в Адміністрації ДПСУ.

До цього у 2010 році Дейнеко став начальником Луганського прикордонного загону. За даними ЗМІ, його кандидатуру у Східне регіональне управління ДПСУ пролобіював особисто Олександр Єфремов. Той самий колишній нардеп-регіонал з команди Януковича, сьогодні перебуває під арештом. За президентства Януковича нардепа називали куратором контрабандних потоків з Росією.

Зв'язок з бойовиком Болотовим

Зокрема, за роки роботи в Луганській області Дейнеко подружився з водієм Єфремова – Валерієм Болотовим. Саме з тим Болотовим, який згодом, з початком російської агресії на Донбасі став організатором та першим "губернатором" окупованої Луганщини.

У 2014 році Дейнеко і Болотов опинилися по різні сторони барикад. Перший мітив у "народні губернатори ЛНР", другий повинен був охороняти український кордон. Але той самий бій Луганського прикордонного загону з сепаратистами, на підставі якого зараз Дейнеко розповідає про свою участь в АТО, насправді міг виявитися "договорняком".

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Самопроголошений губернатор окупованої Донеччини Валерій Болотов

Що відомо про бій луганського прикордонного загону?

2 червня 2014 року рано-вранці проросійські бойовики з великою перевагою в кількості бійців почали масований штурм будівель на Луганщині. Кількасот нападників розстрілювали Луганський прикордонний загін із великокаліберних кулеметів, автоматів, стрільці з гранатометами засіли на дахах багатоповерхівок.

Після паузи українським прикордонникам запропонували здатися. Тодішній командир загону Дейнека розповідав, що на нараді озвучили пропозицію вільно вийти тим, хто хоче цього, але всі прикордонники залишилися на своїх бойових позиціях.

За кілька годин бойовики спалили всі авто навколо частини, потім підірвали цистерну з пальним. У першу добу прикордонники зазнали суттєвих втрат: 8 з них отримали поранення, 4 –важкі та на все життя отримали інвалідність. Водночас загинули 20 проросійських бойовиків.

Дивіться відео мінометного обстрілу бойовиками Луганського прикордонного загону:

Прикордонники готувалися до багатоденної облоги, але наказ з Києва все змінив – треба було відступати і бійці виконали наказ без втрат на виході. Дейнеко вважає ту операцію чи не найкращою у своєму житті.

За інформацією військової прокуратури, напередодні до Луганського загону привезли велику партію зброї. І, як описують цей період проросійські бойовики у пропагандистському фільмі "Позивной Донбас", із командиром загону в окупантів була чітка домовленість про здачу зброї на їхню користь. Військова прокуратура відкрила справу за фактом здачі загону, але чомусь так і не довела її до логічного завершення.

Дейнеко відпустив Болотова?

У травні 2014 року Дейнеко допоміг бойовикам звільнити з полону самопроголошеного луганського губернатора Болотова, якого раніше затримали українські прикордонники. Про це доповідав полковник Момотов, загиблий невдовзі після цього інциденту.

Єфремов у той час налагоджував контрабанду нафтопродуктів з Росії і довірив Болотову вирішувати прикордонні питання з Дейнеком. Тоді обоє й подружилися і Дейнеко не міг не витягнути товариша з біди. А потім ті самі бойовики, які легко пересувалися через кордон, повністю захопили пункт пропуску, при цьому загинули українські військовослужбовці.

Робота Дейнко в Західній Україні

Після Луганщини Дейнеко очолив Західне регіональне управління ДПСУ. За даними ЗМІ, Дейнеко мав зв’язки з нардепом Віктором Балогою, який контролює один з потоків контрабанди на Закарпатті. А ще – зв’язки з людьми колишнього генпрокурора Віктора Пшонки. Завдяки цьому Дейнеці вдалося вибудувати логіку роботи Західного регіонального управління Держприкордонслужби під себе. Мовиться про переправу сигарет, алкоголю, наркотиків, а також нелегальних мігрантів.

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За даними ЗМ, для контролю над незаконною діяльністю Дейнеко пролобіював відразу кілька призначень своїх людей на керівні посади. Так, керівником Чопського прикордонного загону став полковник Гавел – у минулому начальник штабу Луганського прикордонного загону. А керівником оперативно-пошукового відділу став полковник Цяцькун, який раніше керував цією ж роботою під начальством Дейнека на Луганщині.

Проте після Майдану Балога потрапив в опалу влади, а Пшонка втік з України. Тож схема на західному кордоні проіснувала зовсім недовго і Дейнека звільнили з Держприкордонслужби.

Робота поза Держприкордонслужбою

Поза Держприкордонслужби Дейнеко перебував протягом 4 років. Весь цей час він боровся проти свого, як він вважав, незаконного звільнення і через політичні платформи намагався зводити рахунки з п’ятим президентом Петром Порошенком.



Чумак Дейнека Тимошенко

За роки правління останнього Дейнеко змінив відразу кілька політичних сил. Починав як активний член громадського руху "Хвиля" Віктора Чумака. Протягом близько півтора років екс-прикордонник активно підтримував фактично всі ініціативи народного депутата, перетворивши свою особисту Facebook-сторінку в рупор партії.

Проте, коли Чумак став частиною команди Анатолія Гриценка, Дейнеко відколовся і приєднався до Юлії Тимошенко. Але тільки-но вона програла вибори, Дейнеко змінив свої політичні переконання і став апологетом ідей нового президента Володимира Зеленського.

Гроші та майно Дейнека

Особисто Дейнеко не має у власності жодної нерухомості. Але на його сина оформлена квартира в Умані площею 31 квадратний метр. Дейнеко тільки користується (орендує) квартирою в Києві на 91 квадрат. Разом з дружиною він володіє двома автомобілями: Nissan X-TRAIL 2012 року випуску та Nissan X-Trail 2017 року випуску.

Щодо доходів, то Дейнеко вказав, що разом з дружиною отримав 780 тисяч гривень від продажу рухомого майна. На банківських рахунках він зберігає 97 тисяч 689 гривень, 10 тисяч доларів та 3 тисячі євро. Дружина – 201 тисячу 826 гривень та 7 тисяч доларів.