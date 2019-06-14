Зеленський призначив Миколу Балана командувачем Нацгвардії України

Володимир Зеленський призначив генерал-лейтенанта Миколу Балана командувач Національної гвардії України. Так, спочатку Балана, який із 7 травня 2019 року виконував обов'язки командувача, звільнили з посади. Наступним документом повернули на пост.

Усі три укази опублікували на офіційному сайті Президента України у п’ятницю, 14 червня. Читайте також: Зеленський призначив нового голову Держприкордонслужби – Сергія Дейнека Укази по звільнення та призначення Миколи Балана Окрім того, Зеленський своїми указами звільнив заступника командуючого НГУ Олега Кулика. Першим заступником Миколи Балана став Володимир Кондратюк, а заступниками – Руслан Дзюба і Юрій Лебедь. Що відомо про заступників Балана? Володимир Кондратюк – український військовик, генерал-майор, начальник Південного територіального управління Національної гвардії України. Лицар ордена Богдана Хмельницького III ступеня. Руслан Дзюба – генерал-майор, начальник фінансово-економічного управління Головного управління Національної гвардії України. Юрій Ледедь – генерал-лейтенант, начальник Східного територіального управління Національної гвардії України. Під час Євромайдану Лебідь керував полком спеціального призначення Внутрішніх військ МВС у Криму. Після анексії півострова відмовився приймати російське громадянство. Укази про звільнення та призначення заступників Балана