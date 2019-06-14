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      Зеленський призначив Миколу Балана командувачем Нацгвардії України

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      Микола Балан став командувачем Нацгвардії України
      Микола Балан став командувачем Нацгвардії України / НГУ

      Володимир Зеленський призначив генерал-лейтенанта Миколу Балана командувач Національної гвардії України. Так, спочатку Балана, який із 7 травня 2019 року виконував обов'язки командувача, звільнили з посади. Наступним документом повернули на пост.

      Усі три укази опублікували на офіційному сайті Президента України у п’ятницю, 14 червня.

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      Укази по звільнення та призначення Миколи Балана 

      Окрім того, Зеленський своїми указами звільнив заступника командуючого НГУ Олега Кулика. Першим заступником Миколи Балана став Володимир Кондратюк, а заступниками – Руслан Дзюба і Юрій Лебедь.

      Що відомо про заступників Балана?

      Володимир Кондратюк – український військовик, генерал-майор, начальник Південного територіального управління Національної гвардії України. Лицар ордена Богдана Хмельницького III ступеня.

      Руслан Дзюба – генерал-майор, начальник фінансово-економічного управління Головного управління Національної гвардії України.

      Юрій Ледедь – генерал-лейтенант, начальник Східного територіального управління Національної гвардії України. Під час Євромайдану Лебідь керував полком спеціального призначення Внутрішніх військ МВС у Криму. Після анексії півострова відмовився приймати російське громадянство.

      Укази про звільнення та призначення заступників Балана

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      Теги: Новини України Новини політики Президент України Володимир Зеленський Нацгвардія
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