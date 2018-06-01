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Як починався штурм прикордонного загону в Луганську 2014 року: приголомшливі спогади полковника

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Сергій Дейнеко
Сергій Дейнеко / 24 Канал

Напад на Луганську прикордонну базу було здійснено в ніч з 1 на 2 червня у 2014 році. Оборона загону тривала 3 дні. Вже 31 травня знали: штурму почнеться у найближчі дні.

Про це у прямому ефірі 24 Каналу розповів полковник ДПСУ у відставці Сергій Дейнеко.

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"Штурм Луганського прикордонного загону розпочався в ніч з 1 на 2 червня о 4 годині ранку 2014 року. Тому, фактично, це вже було 2 червня. Оборона загону тривала не 4 дні, а, фактично, 3. Останній військовослужбовець залишив прикордонний загін близько 3 – 3:30 вже 4 червня", – розповів Дейнеко.

Також він зазначив, що телефонний зв'язок з колегами з РФ існував до останнього. Адже навіть після того, як було передислоковано управління Луганського прикордонного загону, все одно залишилися підрозділи, які не були охоплені "полум'ям війни".

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"Кордон був підконтрольний нашим військам. Виникали щоденно, фактично, якісь робочі моменти, порушення державного кордону, порушення режиму, на який необхідно було реагувати. І для цього підтримувався цей зв'язок", – додав полковник у відставці.

Дейнеко запевнив, що в їхньому прикордонному загоні не було такої ситуація, коли б вони були кинуті напризволяще. Йдеться про те, що у них був зв'язок з Києвом і з керівництвом Державної прикордонної служби.

"Зв'язок підтримувався щоденно. Особисто на мене виходив щодня протягом останніх двох тижнів, по декілька разів, по 3-4 рази на день виходив особисто голова Державної прикордонної служби. Постійно виходили його заступники. В нас управління не було втрачено", – ствердив він.

За словами Дейнеки, вони отримували команди і доповідали про всі зміни в обстановці, тому ситуація була контрольована.

Ну а те, що все одно відбудеться штурм, відбудуться спроби переломити нас, та схилити на бік так званої ЛНР, або знищити, – це стало зрозумілим десь тижні за два до безпосередньо штурму. Останню підтверджену інформацію про те, що відбудеться штурм я отримав 31 травня 2014 року. Інформація свідчила про те, що відбудеться штурм протягом найближчих 1-2 діб,
– додав полковник у відставці.

Дивіться відео повного випуску програми "План Б".

 

Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Луганська Держприкордонслужба
Джерело: 24 Канал
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