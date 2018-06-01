Для найманців, що воюють на Донбасі, повернутись в Росію – реальна проблема, – Дейнега

1 червня Кремль закрив кордон для жителів непідконтрольних Україні територій. Усе – через проведення Чемпіонату світу з футболу. Більше того, на кордоні з ОРДЛО російська влада спорудила фортифікаційні споруди, зокрема звела огорожу з колючим дротом.

У прямому ефірі 24 каналу волонтер і засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега заявив, що Росія, в принципі, відмовляється від тих, кого посилає воювати на Донбас.

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"Я думаю, що росіяни хочуть, щоб найманці до них не повертались. Росіяни їм (найманцям – 24 канал) часто мусолять мозок, а потім не пускають назад. Взагалі, для найманців, що воюють в ОРДЛО, повернутись в Росію часто буває проблемою", – зазначив волонтер.

Дейнега також додав, що такі дії Росії подиву не викликають.

В принципі, я не здивований, що там (на російсько-українському кордоні – 24 канал) огороджують колючим дротом, як у тюрмі. Потім туди всіх скидають, а далі – хлопці, ну ви там воюйте, а ми "ну вы держитесь, но денег нет",

– прокоментував він.