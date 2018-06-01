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Для наемников, воюющих на Донбассе, вернутся в Россию – реальная проблема, – Дейнега

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Россия отгородилась от ОРДЛО колючей проволокой (иллюстрация)
Россия отгородилась от ОРДЛО колючей проволокой (иллюстрация) / Фото из открытых источников

1 июня Кремль закрыл границу для жителей неподконтрольных Украине территорий. Все – из-за проведения Чемпионата мира по футболу. Более того, на границе с ОРДЛО российская власть построила фортификационные сооружения, в частности свела забор с колючей проволокой.

В прямом эфире 24 канала волонтер и основатель фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега заявил, что Россия, в принципе, отказывается от тех, кого посылает воевать на Донбасс.

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"Я думаю, что россияне хотят, чтобы наемники к ним не возвращались. Россияне им (наемникам – 24 канал) часто мусолят мозг, а потом не пускают обратно. Вообще, для наемников, воюющих в ОРДЛО, вернутся в Россию часто бывает проблемой", – отметил волонтер.

Дейнега также добавил, что такие действия России удивления не вызывают.

В принципе, я не удивлен, что там (на российско-украинской границе – 24 канал) огораживают колючей проволокой, как в тюрьме. Затем туда всех сбрасывают, а дальше – ребята, ну вы там воюйте, а мы "ну вы держитесь, но денег нет",
– прокомментировал он.

Теги: Украина – Россия Новости России Война на Донбассе Новости Украины
Источник: 24 канал
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