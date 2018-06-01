Как начинался штурм пограничного отряда в Луганске 2014: впечатляющие воспоминания полковника

Нападение на Луганскую пограничную базу было осуществлено в ночь с 1 на 2 июня в 2014 года. Оборона отряда продолжалась 3 дня. Уже 31 мая знали: штурм начнется в ближайшие дни.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал полковник ГНСУ в отставке Сергей Дейнеко.

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"Штурм Луганского пограничного отряда начался в ночь с 1 на 2 июня в 4:00 утра 2014 года. Поэтому, фактически, это уже было 2 июня. Оборона отряда длилась не 4 дня, а фактически 3. Последний военнослужащий покинул пограничный отряд около 3 – 3:30 уже 4 июня", – рассказал Дейнеко.

Также он отметил, что телефонная связь с коллегами из РФ существовала до последнего. Ведь даже после того, как был передислоцировано управление Луганского пограничного отряда, все равно остались подразделения, которые не были охвачены "пламенем войны".

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"Граница была подконтрольна нашим войскам. Возникали ежедневно, фактически. Какие-то рабочие моменты, нарушения государственной границы, нарушения режима, на который необходимо было реагировать. И для этого поддерживалась эта связь", – добавил полковник в отставке.

Дейнеко заверил, что в их пограничном отряде не было такой ситуации, если бы они были брошены на произвол судьбы. Речь идет о том, что у них была связь с Киевом и с руководством Государственной пограничной службы.

"Связь поддерживалась ежедневно. Лично на меня выходил ежедневно в течение последних двух недель, по нескольку раз, по 3-4 раза в день выходил лично председатель Государственной пограничной службы. Постоянно выходили его заместители. У нас управление не было потеряно", – подтвердил он.

По словам Дейнеки, они получали команды и докладывали обо всех изменениях в обстановке, поэтому ситуация была контролируема.

Ну а то, что все равно состоится штурм, состоятся попытки переломить нас и склонить на сторону так называемой ЛНР или уничтожить, – это стало ясно где-то недели за две до непосредственно штурма. Последнюю подтвержденную информацию о том, что произойдет штурм, я получил 31 мая 2014 года. Информация свидетельствовала о том, что произойдет штурм течение ближайших 1-2 суток,

– добавил полковник в отставке.