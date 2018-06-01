Як луганські прикордонники героїчно відбивали атаки бойовиків під гімн України чотири роки тому

Штурм прикордонного загону в Луганську розпочався о 4 ранку 1 червня 2014 року. Луганський прикордонний загін розташовувався на краю міста, одразу за житловим кварталом, який за злою іронією долі має назву Мирний. Бойовики кинули на штурм близько півтисячі людей, які атакували прикордонників прямо із дахів та квартир будинків мирних мешканців.

Прикордонники не здавались та прийняли бій. 2-ого червня протягом восьми годин вони відбивали атаки бойовиків під гімн України. Терористи зазнавали втрат, та все одно лізли на заставу.

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Луганська прикордонна застава мала стратегічне значення, як і аеропорт та військова частина. У майже окупованому місті це були єдині точки, де ще перебували українські сили та майорів український прапор, тому терористам було конче необхідно вибити наші сили звідси.



Атака проросійськими бойовиками українських прикордонників у Луганську

Тримати оборону самотужки проти переважаючих сил противника прикордонному загону було важко, тому вони запросили допомоги. Командування АТО надіслало один український винищувач, що кружляв над Луганськом та завдавав точкових ударів.

Через те, що бойовики засіли в житлових будинках, повноцінно працювати наш літак не міг, адже була велика загроза завдати шкоди цивільним. Тому суттєво допомогти прикордонникам з неба не було можливості. У Штабі АТО відзвітували, що винищувач знищив два мінометні розрахунки російських найманців. Проте для того, щоб переломити ситуацію, цього було недостатньо.

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Збройні сили України на той час обороняли Луганський аеропорт, тому теж не могли прийти на допомогу. У будь-якому разі, так заявляли у штабі АТО. Тому прикордонникам після чотирьохденної облоги надійшов наказ відходити. Офіцери та добровольці – всього 32 прикордонника – зі зброєю вийшли в аеропорт. Інші, переодягнувшись у цивільне, через Луганськ. Це був початок повної окупації міста. Згодом бойовики кинулись на штурм військової частини, а потім розпочалась героїчна оборона аеропорту.