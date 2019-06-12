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      Призначення Зеленського не припиняють розчаровувати

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      Володимир Зеленський призна
      Володимир Зеленський призна / Сайт президента

      Перші справжні призначення Володимира Зеленського, м’яко кажучи, розчаровують. Навіть більше ніж розчаровують.

      Ні, я зараз не про кварталівців, яких він понабирав собі заступниками в Адміністрацію президента. Мабуть, Зеленський взяв до себе в найближче оточення друзів, щоб йому було комфортніше на новій посаді.

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      І я навіть не про того так званого "юриста Коломойського" Андрія Богдана – єдиної людини в оточені Володимира Зеленського, яка розуміється на тому, як саме функціонує бюрократичний механізм ухвалення державницьких рішень. Богдан допомагав Зеленському на виборах, довів свою відданість. Власне, це й стало причиною призначення Богдана на посаду голови Адміністрації, щоби далі допомагати Зеленському – це призначення також цілком зрозуміле. Тим більше, що ми знаємо – Богдан не є людиною Коломойського. Раніше був, але тепер він радше вже людина Зеленського.

      Богдан і Зеленський
      Голова Адміністрації президента Андрій Богдан

      Утім, вже наступні призначення зроблені шостим президентом стають усе "зашкварнішими". До прикладу, друг дитинства Зеленського тепер керує Службою безпеки України. Йому навіть офіцерське звання автоматично присвоїли, хоча той не служив. І все було б нічого, якби Івана Баканова Володимир Зеленський призначив, щоб те СБУ розігнати, адже зараз це відомство замість того, аби ловити шпигунів, кришує схеми. Й усі там керівники підрозділів не те що гривневі мільйонери, а давно вже є доларовими мільйонерами.

      Баканов
      Перший заступник Голови Служби безпеки України – начальник Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ Іван Баканов

      Призначений друг дитинства Зеленського не збирається те розганяти СБУ, чи оприлюднювати засекречені декларації про доходи тих одіозних співробітників відомства, хоча це могло б покласти край їхньому незаконному збагаченню. Але ні, СБУ й далі функціонуватиме у тому вигляді, який був і при Порошенкові. Нічого Баканов не збирається змінювати, усе – як не дивно – цілком влаштовує!

      Цей невтішний факт підтвердило чергове призначення Зеленського. Головою Служби зовнішньої розвідки став ще один давній друг друзів, колишній генерал податкової міліції, а нині нардеп від "Батьківщини" Владислав Бухарєв. Цей народний обранець вже багато років поспіль приїжджає на свій округ із безкоштовними концертами "95 квартал" – така от благодійність виборцям. А тепер ця поважна людина, яка свого часу неприховано тішилася медаллю від російської ФСБ, тепер очолюватиме Службу зовнішньої розвідки України.

      Бухарєв
      Голова Служби зовнішньої розвідки Владислав Бухарєв

      До речі, Владислав Бухарєв ще й дуже талановита у фінансовому плані людина. Минулого року депутатом він заробив менше мільйона, натомість дочці купив квартиру за 15 мільйонів. Як саме генерал-депутат перетворив один мільйон на п'ятнадцять нікому достеменно невідомо! Є тільки припущення!

      Думаю, що Бухарєв насправді ніякий не генерал і не депутат, це лише прикриття й ширма, а насправді він є вченим-алхіміком! Йому вдалося винайти філософський камінь, за допомогою якого він курячий послід перетворює на золото, щой дало змогу придбати донці надзвичайно дорогу квартиру. Як Вам версія?

      Може виникнути запитання – чому тоді Бухарєва Зеленський не призначив у міністерство фінансів чи в Нацбанк, аби той наповнюваа тим золотом держскарбницю? Маю відповідь: депутат-алхімік нещодавно винайшов ще й безвідмовну сироватку правди, якою на посаді очільника Служби зовнішньої розвідки успішно викриватиме російських шпигунів!

      Думаєте маячні наговорив, що це все фантастика і я вигадую? А от і ні! Я вірю, що це правда, адже інакше просто не розумію, як так сталося що колишній генерал податкової міліції з медаллю від російської ФСБ і незрозумілими мільйонними статками став головним контррозвідником України…

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      Автор: Артем Овдієнко
      Теги: Новини політики Новини України Володимир Зеленський СБУ Публікації Призначення Зеленського Гроші Іван Баканов Андрій Богдан Владислав Бухарєв
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