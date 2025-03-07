Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

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Росія не хоче говорити про припинення вогню

У четвер, 6 березня, під час візиту до московського відділення фонду "Захисники Вітчизни" Владімір Путін заявив, що Росія не має наміру "нікому поступатися" або йти на будь-які компроміси у майбутніх мирних переговорах.

За словами очільника Кремля, Росія має досягти таких умов, які "забезпечать мир у довгостроковій перспективі".

Путін оголосив 2025 рік "Роком захисника Вітчизни", що підкреслює його плани зробити пріоритетом мілітаризацію російського суспільства та підтримку військових зусиль Росії в Україні,

– зазначили аналітики.

Путін також підкреслив, що Росія не віддасть "власну" територію в процесі майбутніх мирних переговорів, ймовірно, маючи на увазі незаконно окуповані землі в Україні.

Тим часом міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров заявив, що Росія відхилить будь-які пропозиції щодо розміщення європейських миротворчих сил в Україні. За його словами, Росія "не бачить місця для компромісу" в цьому питанні і розглядатиме присутність європейських миротворців в Україні як розгортання сил НАТО.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова також відкинула можливість домовленостей про припинення вогню та введення європейських військ в Україну. Вона заявила, що Росія вважає неприйнятними будь-які пропозиції, які дають Україні "перепочинок" уздовж лінії фронту.

Нагадаємо, 11 березня в Саудівській Аравії відбудеться зустріч представників США та України. Порядок денний зустрічі включатиме зокрема основні положення угоди щодо врегулювання війни та початкове припинення вогню.