Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

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Россия не хочет говорить о прекращении огня

В четверг, 6 марта, во время визита в московское отделение фонда "Защитники Отечества" Владимир Путин заявил, что Россия не намерена "никому уступать" или идти на любые компромиссы в будущих мирных переговорах.

По словам главы Кремля, Россия должна достичь таких условий, которые "обеспечат мир в долгосрочной перспективе".

Путин объявил 2025 год "Годом защитника Отечества", что подчеркивает его планы сделать приоритетом милитаризацию российского общества и поддержку военных усилий России в Украине,

– отметили аналитики.

Путин также подчеркнул, что Россия не отдаст "собственную" территорию в процессе будущих мирных переговоров, вероятно, имея в виду незаконно оккупированные земли в Украине.

Между тем министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия отклонит любые предложения по размещению европейских миротворческих сил в Украине. По его словам, Россия "не видит места для компромисса" в этом вопросе и будет рассматривать присутствие европейских миротворцев в Украине как развертывание сил НАТО.

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова также отвергла возможность договоренностей о прекращении огня и введении европейских войск в Украину. Она заявила, что Россия считает неприемлемыми любые предложения, которые дают Украине "передышку" вдоль линии фронта.

Напомним, 11 марта в Саудовской Аравии состоится встреча представителей США и Украины. Повестка дня встречи будет включать в частности основные положения соглашения по урегулированию войны и начальное прекращение огня.