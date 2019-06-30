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      Не так, як деякі б хотіли думати, – екс-глава ЦРУ про Росію на Донбасі

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      Війна на Донбасі – не заморожений конфлікт, як багато хто хоче думати
      Війна на Донбасі – не заморожений конфлікт, як багато хто хоче думати / Новое Времля

      Війна на Донбасі – це гарячий, а не заморожений конфлікт. Однак Росія хоче зберегти його на теперішньому рівні і без загострення.

      Ситуація в Україні не така, як у Грузії, на цьому наголосив американський генерал та колишній глава ЦРУ Девід Петреус, пише "НВ".

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      Петреус зазначив, що українська армія має «досить хороший» рівень озброєння та забезпеченість професійними кадрами. Водночас мало б сенс "посилити захист і методи стримування".

      Адже це не заморожений конфлікт, як у Грузії, як деякі хотіли б думати. Це гарячий конфлікт, де обмін вогневими ударами – щоденна рутина. Росія намагається зберігати його на такому рівні і при цьому не йти на загострення,
      – сказав Петреус.

      Американський генерал зазначив, що Росію стримують санкції, оскільки "ефективно тиснуть на неї". 

      Хто такий Девід Петреус?

      Петреус очолював Центральне розвідувальне управління США в 2011—2012 роках, в епоху президентства Барака Обами, а до цього командував військовими операціями на Гаїті, в Боснії, Іраку та Афганістані. Сьогодні він входить до складу керівників інвестиційного фонду KKR і є одним з ключових аналітиків програм військової допомоги США.

      Зазначимо, на окупованому Донбасі останнім часом значно зрола кількість обстрілів. Лише за минулу добу, 29 червня, бойовики обстріляли позиції 31 раз, один захисник України отримав поранення. 


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      Теги: Новини Росії Україна – Росія Новини США Війна на Донбасі Новини України Новини політики
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