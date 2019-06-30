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      На Донбасі бойовики фатально поплатились за обстріли

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      Бойовики обстріляли українські позиції 31 раз
      Бойовики обстріляли українські позиції 31 раз / Міноборони

      Впродовж доби 10 червня проросійські бойовики 31 раз обстріляли українські позиції, з них 15 – із застосуванням забороненої зброї. Один український воїн отримав поранення.

      Однак розвідка повідомляє про знищення двох окупантів та ще одного пораненого, пишуть у прес-службі штабу ООС.

      Варто знати: Потужний вибух у Мар'їнці: бойовики використали незвичну заборонену зброю

      В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 18 разів стріляли поблизу Гранітного, Опитного, Пісків, Водяного, Авдіївки, Верхньоторецького, Красногорівки, Талаківки, Новоселівкої Други, Кам’янки, Павлополя, Широкиного та Лебединського.

      В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників обстріляли 13 разів поблизу Луганського, Майорська, Новолуганського, Зайцевого та Залізне.

      В результаті ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення, ще один бойову травму. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить мінським домовленостям,
      – зазначають у штабі.

      Від початку доби 20 червня ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Новини політики
      Джерело: 24 канал
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