На Донбасі бойовики фатально поплатились за обстріли

Впродовж доби 10 червня проросійські бойовики 31 раз обстріляли українські позиції, з них 15 – із застосуванням забороненої зброї. Один український воїн отримав поранення.

Однак розвідка повідомляє про знищення двох окупантів та ще одного пораненого, пишуть у прес-службі штабу ООС.

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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 18 разів стріляли поблизу Гранітного, Опитного, Пісків, Водяного, Авдіївки, Верхньоторецького, Красногорівки, Талаківки, Новоселівкої Други, Кам’янки, Павлополя, Широкиного та Лебединського.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників обстріляли 13 разів поблизу Луганського, Майорська, Новолуганського, Зайцевого та Залізне.

В результаті ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення, ще один бойову травму. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить мінським домовленостям,

– зазначають у штабі.

Від початку доби 20 червня ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил.