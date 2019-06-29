Потужний вибух у Мар'їнці: бойовики використали незвичну заборонену зброю
Російські окупанти обстріляли позиції захисників Мар"їнки із так званої переносної установки для розмінування.
Її призначення – робити проходи в мінних полях вибуховим методом, повідомляє воєнкор 24 каналу.
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Фактично, така зброя б'є по площинах. Детонація заряду установки еквівалентна одночасному вибуху 250 протитанкових мін.
Використали її росіяни не за інженерним призначенням і неефективно – минулося без жертв. Що саме спонукало бойовиків застосувати цю вкрай неточну зброю – достеменно невідомо.
Окупант вдарив по Мар'їнці з переносної установки для розмінування
Удар по Мар'їнці забороненою зброєю
Призначення такої зброї – робити проходи в мінних полях вибуховим методом
Детонація заряду установки еквівалентна одночасному вибуху 250 протитанкових мін