Потужний вибух у Мар'їнці: бойовики використали незвичну заборонену зброю

Російські окупанти обстріляли позиції захисників Мар"їнки із так званої переносної установки для розмінування.

Її призначення – робити проходи в мінних полях вибуховим методом, повідомляє воєнкор 24 каналу.

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Фактично, така зброя б'є по площинах. Детонація заряду установки еквівалентна одночасному вибуху 250 протитанкових мін.

Використали її росіяни не за інженерним призначенням і неефективно – минулося без жертв. Що саме спонукало бойовиків застосувати цю вкрай неточну зброю – достеменно невідомо.



Окупант вдарив по Мар'їнці з переносної установки для розмінування



Удар по Мар'їнці забороненою зброєю



Призначення такої зброї – робити проходи в мінних полях вибуховим методом



Детонація заряду установки еквівалентна одночасному вибуху 250 протитанкових мін