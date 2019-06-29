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      Потужний вибух у Мар'їнці: бойовики використали незвичну заборонену зброю

      480 Читать новость на русском
      Удар по Мар'їнці
      Удар по Мар'їнці / Milites Regum

      Російські окупанти обстріляли позиції захисників Мар"їнки із так званої переносної установки для розмінування.

      Її призначення – робити проходи в мінних полях вибуховим методом, повідомляє воєнкор 24 каналу.

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      Фактично, така зброя б'є по площинах. Детонація заряду установки еквівалентна одночасному вибуху 250 протитанкових мін.

      Використали її росіяни не за інженерним призначенням і неефективно – минулося без жертв. Що саме спонукало бойовиків застосувати цю вкрай неточну зброю – достеменно невідомо.

      Потужний вибух у Мар'їнці: бойовики використали незвичну заборонену зброю
      Окупант вдарив по Мар'їнці з переносної установки для розмінування

      Потужний вибух у Мар'їнці: бойовики використали незвичну заборонену зброю
      Удар по Мар'їнці забороненою зброєю

      Потужний вибух у Мар'їнці: бойовики використали незвичну заборонену зброю
      Призначення такої зброї – робити проходи в мінних полях вибуховим методом

      Потужний вибух у Мар'їнці: бойовики використали незвичну заборонену зброю
      Детонація заряду установки еквівалентна одночасному вибуху 250 протитанкових мін

      blog_ava
      Що відбувається з Ангелою Меркель: версії німецьких ЗМІ
      29 червня
      6232
      Автор: Євген Назаренко
      Теги: Новини України Мар'їнка Війна на Донбасі Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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