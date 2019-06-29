Російські найманці застосували артилерію на Донбасі: є поранений

Впродовж доби, 29 червня, проросійські бойовики відкривали вогонь з забороненого мінськими угодами озброєння 11 разів. Внаслідок обстрілів один український військовий був поранений, загиблих немає.

Як повідомили у штабі Операції Об'єднаних сил, ворог гатив з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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Зауважимо: те, що рахується одним обстрілом, не тотожнє одному пострілу. Один обстріл може тривати як кілька хвилин, так і кілька годин.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" під обстріл окупанта потрапили позиції ЗСУ неподалік Нової Мар'ївки та Опитного.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" проросійські бойовики відкривали вогонь поблизу Зайцевого, Залізного, Новолуганського, Майорська.

"На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", – зазначили у штабі ООС.