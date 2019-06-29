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      Російські найманці застосували артилерію на Донбасі: є поранений

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      Війна на Донбасі
      Війна на Донбасі / Getty Images

      Впродовж доби, 29 червня, проросійські бойовики відкривали вогонь з забороненого мінськими угодами озброєння 11 разів. Внаслідок обстрілів один український військовий був поранений, загиблих немає.

      Як повідомили у штабі Операції Об'єднаних сил, ворог гатив з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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      Зауважимо: те, що рахується одним обстрілом, не тотожнє одному пострілу. Один обстріл може тривати як кілька хвилин, так і кілька годин. 

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" під обстріл окупанта потрапили позиції ЗСУ неподалік Нової Мар'ївки та Опитного. 

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" проросійські бойовики відкривали вогонь поблизу Зайцевого, Залізного, Новолуганського, Майорська. 

      "На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", – зазначили у штабі ООС. 

       

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
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