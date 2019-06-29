Звільненого з полону бійця вночі забрали на допит: СБУ пояснила чому

За доволі дивних обставин 28 червня Україні передали чотирьох звільнених з полону проросійських бойовиків українців. Серед них – Дмитро Великий, якого раніше оголошували в розшук за підозрою в дезертирстві. Того ж дня, коли боєць повернувся в Україну, до нього навідалась СБУ.

За словами Великого, вночі 28 червня у селище, де він живе з батьками, приїхали співробітники Служби безпеки України та забрали його на допит, передає "112 Україна".

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"Вчора хвилин 15 побув із батьками. Прибігли люди з автоматами, перестрибнули через паркан. Я просто одразу не знав, батька збили з ніг. Я сказав, що не втечу і щоб мені хоча б дали вдягнутися, але не дали. Показали посвідчення, що вони співробітники СБУ", – розповів Великий.

За словами звільненого полоненого, його повезли відділення СБУ, де протримали до 4 ранку.

"Були ще якісь їхні оператори, ще вони познімали. Було смішно, бо було декілька дублів... Я нікуди не ховався і казав, що хочу поспілкуватися з нашими структурами, бо у мене є інформація про хлопців, які там перебувають", – розповів він.



Звільнені з полону українці

Після того, як зазначив Великий, його доставили у військову прокуратуру, а звідти – у відділення поліції Павлограда. Без адвоката він говорити не хотів, але до нього дозвонитися не могли.

В СБУ інформацію про допит Великого підтвердили, зазначивши, що чоловік перебуває у розшуку за підозрою у дезертирстві.

"Після прильоту в аеропорт "Київ", співробітники СБ України дали можливість громадянину зустрітися з батьками у Павлоградському районі Дніпропетровщини. Після чого, у відповідності до чинного законодавства, він був переданий СБУ слідчому військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону, який веде цю справу", – прокоментували у службі.

Звільненого з полону Дмитра Великого підозрюють у дезертирстві: відео

Там наголосили, що жодних порушень прав громадянина при супроводженні до військової прокуратури не було.

"Справу веде військова прокуратура. Звичайно, ми повідомили військовій прокуратурі, слідчі здійснюватимуть всі необхідні заходи. Щодо запобіжного заходу, щодо подальших дій вирішуватиме слідчий військової прокуратури", – раніше повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська.

В аеропорту Мінська проросійські бойовики передали українській стороні 28 червня 4 полонених українців. Їх доставили літаком з Ростова, а зустрічав звільнених українців Віктор Медведчук – кум російського президента та співголова партії "Опозиційна платформа – За життя". Він, до речі, не вповноважений проводити переговори та сам обмін полонених чи їх звільнення, тому своїми діями розлютив президента Володимира Зеленського.

Зауважимо, що в СБУ напередодні заявили, що не мають офіційної інформації щодо 4 осіб, яких представники бойовиків повертають Україні.

Що відомо про звільнених полонених?

Дмитро Великий – колишній військовий ЗСУ, починав службу у добровольчому батальйоні "Донбас". Потрапив у полон бойовиків у вересні 2016 року. А за даними бази "Миротворця", Великий – дезертир та розшукується за це в Україні. Окупанти "засудили" бійця до 15 років в'язниці, і чоловік перебуває у полоні бойовиків Луганщини.

Яків Веремійчик – старший солдат ЗСУ родом з Волині, боєць 14-ї окремої механізованої бригади. Був захоплений в полон диверсантами бойовиків у сірій зоні на Донбасі у травні 2018 року.

Едуард Міхеєв – колишній працівник "міліції ЛНР", мешканець Луганщини. За непідтвердженою інформацією, поїхав на територію України по пенсію. Після повернення його взяли у полон окупанти, звинуватили у шпигунстві.

Максим Горянов – старшина 53-ї окремої механізованої бригади, потрапив у полон окупантів у травні 2019 року разом зі ще 7 українськими військовими. Всі захоплені були зі складу 43-го мотопіхотного батальйону 53-ї ОМБР ЗСУ.