Одного з чотирьох звільнених полонених розшукують за дезертирство, – СБУ

Звільненого з полону проросійських бойовиків екс-бійця ЗСУ Дмитра Великого раніше оголошували в розшук за підозрою в дезертирстві. Така інформація була у ЗМІ й раніше, проте зараз її офіційно підтвердили в СБУ.

"Є така людина, яка відповідно на підставі рішення суду була оголошена в розшук", — сказала речниця СБУ Олена Гітлянська під час зустрічі звільнених полонених в аеропорті "Київ", відповідаючи на запитання про відкриту справу щодо одного зі звільнених українців.

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Речниця СБУ уточнила, що відповідна інформація опублікована на сайті Міністерства внутрішніх прав України, повідомляє "Громадське".

"Справу веде військова прокуратура. Звичайно, ми повідомили військовій прокуратурі, слідчі здійснюватимуть всі необхідні заходи, але щодо запобіжного заходу, щодо подальших дій вирішуватиме слідчий військової прокуратури", – сказала Гітлянська.

Справу Великого веде не СБУ, тож вона і не має підстав оголошувати чоловікові про підозру у злочині. Але слідчі в курсі, і на думку речниці СБУ, вони діятимуть у межах закону.

При цьому СБУ також перевіряє звільнених українців щодо співпраці з бойовиками. Це звичайна процедура.

Ми розуміємо, що люди перебували під тиском, їх могли схилити до співробітництва. Але, якщо людина добровільно повідомить про те, що її схилили недобровільно, вона буде звільнена від кримінальної відповідальності,

– зауважила Гітлянська.

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Тож, якщо це сталося і зі звільненими полоненими, вони можуть зараз про це заявити, і щодо них не буде жодних кримінальних переслідувань, додала речниця СБУ.

Звільненим заручникам завжди пропонують пройти реабілітацію. Тож Великий з трьома іншими звільненими українцями поїде в клініку для обстеження.

Що відомо про звільнення полонених і повернення в Україну?

28 червня в аеропорту Мінська українській стороні передали 4 полонених українців. Їх доставили літаком з Ростова, а потім – літаком до Києва. Зустрічав звільнених українців Віктор Медведчук – кум російського президента та співголова партії "Опозиційна платформа – За життя". Медведчук, до речі, не вповноважений проводити переговори та сам обмін полонених чи їх звільнення.

Від коментарів звільнені українці відмовлялися, зокрема не відповідали на питання про умови утримання. Щоправда, один з них зізнався, що довідався про своє звільнення з полону тільки 4 дні тому.

Зауважимо, що в СБУ напередодні заявили, що не мають офіційної інформації щодо 4 осіб, яких представники бойовиків повертають Україні.

"Якби мені довелося ще раз це пройти, я би пройшов. Але подробиці полону - це без коментарів" — звільнені з полону на Донбасі українці прилетіли в Київ pic.twitter.com/Bl7z8F3PXT — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 28 июня 2019 г.

Імена звільнених полонених

Дмитро Великий – колишній військовий ЗСУ, починав службу у добровольчому батальйоні "Донбас". Потрапив у полон бойовиків у вересні 2016 року. За даними бази "Миротворця", Великий – дезертир та розшукується за це в Україні. Окупанти "засудили" бійця до 15 років в'язниці, і чоловік перебував у полоні бойовиків Луганщини.

Яків Веремійчик – старший солдат ЗСУ родом з Волині, боєць 14-ї окремої механізованої бригади. Був захоплений у полон диверсантами бойовиків у сірій зоні на Донбасі у травні 2018 року.

Едуард Міхеєв – колишній працівник "міліції ЛНР", мешканець Луганщини. За непідтвердженою інформацією, поїхав на територію України по пенсію. Після повернення його взяли у полон окупанти, звинуватили у шпигунстві.

Максим Горянов – старшина 53-ї окремої механізованої бригади, потрапив у полон окупантів у травні 2019 року разом зі ще 7 українськими військовими. Всі захоплені були зі складу 43-го мотопіхотного батальйону 53-ї ОМБР ЗСУ.

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Дочки звільненого з полону Едуарда Міхеєва повідомили, що дізналися про повернення батька від помічника Медведчука pic.twitter.com/AI3AMRVHjD — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 28 июня 2019 г.

Як до звільнення полонених причетний Медведчук?

Звільнення цих полонених несподівано 27 червня анонсував співголова партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович. Він сказав, що Медведчук домовився з ватажками бойовиків на Донбасі про обмін 3 колишніх бійців ЗСУ та ще 1 українця.

Цей вчинок Медведчука розлютив президента Володимира Зеленського. Адже Медведчук – не уповноважений на жодні переговори щодо обміну чи звільнення полонених, при цьому вів перемовини з бойовиками. А ще президент на адресу Медведчука сказав, що "питання про звільнення полонених піднімається тільки під вибори".