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      Що робив Кучма біля бойовиків: українські військові змінюють позиції

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      Українська армія відійшла назад у Станиці Луганській. Розведення сил та засобів, яке планували ще в 2016 році нарешті відбулось. Кореспондент 24 каналу з'ясував чи вигідно було відходити українським армійцям та які з'явились проблеми.

      Українські військові на бронетехніці залишають позиції, які отримували із 2014 року, бо так вирішили у Мінську.

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      Військовий В'ячеслав воює із 2014 року. Він пам'ятає, як українська армія йшла вперед та звільняла місто за містом, тому йому не звично відходити назад. Але наказ є наказ. Каже, що бойовики на відміну від українських вояків, не повністю виконали умови розведення.

      Там ще залишаються військові. Ми бачили два чи три чоловічки,
      – розповів військовослужбовець ЗСУ В'ячеслав.

      Бойовики мають залишити позиції та розібрати укріплення. Разом із Леонідом Кучмою, військовими та ОБСЄ журналісти спостерігали за позиціями бойовиків на власні очі.

      Леонід Кучма в Станиці Луганській
      Леонід Кучма в Станиці Луганській

      Другий президент України, що зараз представляє Україну в Мінських перемовинах, у місцевих жителів викликав різні емоції. У когось позитивні, а хтось загадував Леоніда Даниловича не з гарними емоціями.

      Леонід Кучма пішов під самі позиції бойовиків, де знайшов потріпаний прапор невизнаної республіки та військових у російському однострої, які думають, що вони СЦКК.

      СЦКК
      Представники СЦКК

      СЦКК – це спільна моніторингова місія з контролю за припиненням вогню. Раніше в її складі були українські і російські офіцери. Росіяни згодом пішли, а їх місце зайняли представники бойовиків, з якими Україна не співпрацює. На мосту не має бути ані їх, ані цих укріплень.

      Ми повинні розуміти, що якщо вони не відійдуть повністю з потрохами, то значить ми також не будемо відходити,
      – заявив представник України у тристоронній групі в Мінську Леонід Кучма.

      Проте українські армійці відійшли, але позиції розбирати не стали. Кажуть, що можуть повернутись туди за 10 хвилин у разі потреби. Розведення сил та засобів у Станиці Луганський було заплановано ще у 2016 році. Проте бойовики понад вісімдесят разів його зривали. І от нарешті це відбулось. За словами військових, українці відійшли на значно меншу відстань, ніж окупанти.

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      Українські армійці відійшли на 400 метрів, а бойовики кілометр шістсот і так утворилась буферна зона у два кілометри, що має за задумом заспокоїти цю ділянку фронту. От тільки у Богданівці та Золотому, де відбулось розведення ще в 2016 му році, тиші немає і досі. У місії ОБСЄ є три дні, щоб перевірити, чи відбулось повне відведення. Якщо бойовики не виконають обіцянок, українська армія повернеться на старі рубежі.

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      28 червня
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      Автор: Євген Назаренко
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Леонід Кучма Україна – Росія Новини Росії Мінські домовленості
      Джерело: 24 канал
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