Зруйноване вщент: з'явились фото та відео Авдіївки після потужного обстрілу

Проросійські бойовики вдарили по мирних жителях Авдіївки. Українські військові заявили, що це найпотужніший обстріл за останній рік. Російські найманці випустили близько сотні танкових снарядів та мін і зруйнували кілька будинків.

Жителі вулиці Лісової в Авдіївці потроху оговтуються від ранішнього обстрілу. У будинках – дірки в стінах та стелях, вибиті вікна, усюди валяються рештки покрівель та скла. Загалом на цій вулиці постраждали чотири будинки.

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Один із місцевих жителів Віктор розповів, що не пам'ятає, скільки разів він відбудовував свій будинок. Проте найбільше прилітало до його хати на початку війни. Чому зараз, коли позиції українського війська далеко попереду звідси, не розуміє.



Зруйноване подвір'я

Проросійські бойовики гатили із танків та артилерійської установки "Нона", що б'є 120-міліметровимим мінами. Українські оборонці назбирали безліч осколків по всій Авдіївці.



Обстріляний будинок



Повалена будівля

Жителі Авдіївки зізнались, що вже втомились, адже тільки щось ремонтують, відновлюють, але знову обстріли.

"Я втратив корову, машину, жінка померла. По черзі ось це все за п'ять років", – зазначив житель Авдіївки Олександр.



Вибиті вікна після обстрілу

Якщо до місцевих прилетіло декілька мін, то левова частка впала на позиції української армії. Однак наші захисники дали гідну відповідь, і ворог затих. "Холодноярці" вміють та готові воювати. Лише закликають бойовиків – стріляти по позиціях, а не по мирних жителях.

Дивіться фото зруйнованої Авдіївки після потужного обстрілу:

За даними нашої розвідки, зараз до окупантів приїхали курсанти військових артилерійських ВНЗ Росії. У такий спосіб вони складають іспит. Тільки для когось з них такий іспит може стати останнім.