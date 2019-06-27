Це нагадує 2014 рік: військовий про потужні обстріли у Мар'їнці

Серед білого дня проросійські бойовики з мінометів обстріляли околиці Мар'їнки. Полум'я охопило одразу декілька споруд у сірій зоні. Українські оборонці кажуть, що така ситуація вже звична за останній тиждень. Російські найманці стріляють кожного дня, не зважаючи ні на домовленості, ні на мирних жителів.

На околицях Мар'їнки добре чутно та видно, як по самому місту прилітають ворожі міни. На годиннику ще не було дванадцятої ранку, а бойовики вже випустили з декілька десятків мін 120-го калібру. Одразу видно, як задимились будівлі у "сірій зоні" й кіптява піднялася високо в небо.

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Бійці королівської бригади, що боронять мар'їнські рубежі, твердять, що така ситуація вже стала звичною. Для російських найманців неважливо вдень стріляти чи вночі та з якого калібру.



Обстріли Мар'їнки

Бійці Королівської бригади чудово знають, що після щільного артилерійського вогню з боку ворога, окупанти можуть скористатись миттю та піти в атаку піхотою, адже українські оборонці знаходяться в укритті. Проте застати зненацька українських армійців ворогу ще не вдавалось.

Такого загострення в Мар'їнці вже не було дуже давно. Ворог атакує безперервно, не зважаючи на мирних мешканців, що живуть на лінії вогню та вдень можуть не встигнути сховатись

Місцеве населення порівнює це з 2014 роком,

– заявив боєць королівської бригади Збройних сил Сергій.

Сергію всього двадцять і з них три роки він вже захищає батьківщину. Поки його однолітки тільки-но думали, з чого почати доросле життя, він вже зі зброєю в руках захищав Україну.



Український військовий Сергій

До війни цей хлопець був професійним футболістом. Подавав великі надії у рідному Львові. Але поки йде війна, тимчасово повісив бутси на цвях, адже для нього є справи важливіші.