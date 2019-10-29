Разведение войск в Золотом уже началось, – Пристайко

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что процесс разведения сил и средств в Золотом на Луганщине стартовал во вторник, 29 октября.

Заявление Пристайко прозвучало перед началом Инвестиционного форума в Мариуполе. По словам министра, это разведение является необходимым для проведения встречи в нормандском формате. Следующий этап после Золотого и соблюдения необходимого режима прекращения огня – разведение в Петровском, передает корреспондент 24 канала.

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До самой встречи в нормандской формате будет разведение на тех участках, которые мы согласовали. В Золотом разведение происходит прямо сейчас. Мы стартуем с сегодняшнего дня ... Это разведение войск, которое непосредственно является привлеченным на линии контакта,

– заявил он.

Пристайко добавил, что процесс разведения должны подтвердить наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"Почему мы задержались? Нам нужно, чтобы это был не просто отвод, а оно должно быть проверено и подтверждено СММ ОБСЕ. Мы дали им время на подготовку", – подчеркнул министр.

Относительно следующих шагов, то все правительство обсуждает с украинскими органами безопасности – прежде всего это ВСУ, полиция, Нацгвардия и пограничники.

"Все наши решения с безопасной ситуацией должны быть скоординированными с нашими органами безопасности. Далее мы советуемся с общинами, нашим депутатским корпусом, чтобы это стало решение Украины. Что это мирный путь, он не всегда приятный. Но мы должны это сделать, потому что мы пообещали 5 лет назад, что прекратим войну в рамках минского процесса " – подчеркнул глава МИД.

Заявление Пристайко о разведении войск: смотрите видео

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Что известно о ситуации в Золотом

В начале октября сюда прибыли ветераны войны на Донбассе, в частности, бойцы Нацкопуса, и волонтеры. Бойцы заявили, что будут оставаться здесь до тех пор, пока руководство Украины официально не откажется от идеи отвода войск и формулы Штайнмайера, или до возвращения ВСУ на позиции в случае, если отвод все же состоится. Также добровольцы заявили, что будут защищать мирное население поселка и не допустят отступления украинцев с этой позиции.

26 октября во время визита в Золотое президент Владимир Зеленский пообщался с этими бойцами – разговор вышел сверхэмоциональным и перерос в словесную перепалку. По словам Зеленского, ему рассказали местные жители, что якобы "группа вооруженных людей поселилась на окраине в частном доме", чем изрядно перепугала людей. В Командовании Объединенных сил, со своей стороны, заявили, что люди, которые находятся в Золотом, не имеют никакого отношения к украинскому силовому блоку и находятся в Золотом с оружием незаконно.

Смотрите полное видео разговора Зеленского и бойцов в Золотом

После разговора с президентом бойцы из Золотого заявили, что тот якобы отдал приказ их выбить. Долило масла в огонь и то, что утром 28 октября к Золотому прибыли вооруженные правоохранители и начали проверять воинов. Однако заместитель главы Нацполиции Вадим Троян заверил, что никто никого из Золотого не будет выгонять, а если это произойдет, он подаст в отставку.

Также Троян рассказал, что у воинов было легальное охотничье оружие. Но они самостоятельно его загрузили и вывезли оттуда. Боец Денис Янтарь в комментарии 24 канала убеждал, что все их оружие – легальное и законное. В то же время он добавил, что они оружие не вывозили, а на самом деле передали побратимам на хранение, которые также находятся в Золотом, но на других позициях.

Вечером 28 октября произошел обстрел позиции, где находились воины-ветераны – к счастью, никто не пострадал. Также подобные обстрелы Золотого происходили в течение предыдущих двух суток: 26 октября оккупанты били из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, а 27 числа – за пределами участка разведения из противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

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Разведение сил на Донбассе: коротко

30 июня в ОБСЕ сообщили, что как украинские воины, так и боевики завершили разведение сил и средств на согласованном участке в Станице Луганской. В результате произошли демонтаж передовых фортификационных сооружений и разминирование, также боевики убрали несколько бетонных блоков на участке разведения.

1 октября Президент Украины Зеленский рассказал, что на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о начале разведения войск в селе Петровское в Донецкой области и городе Золотое на Луганщине.

По словам спецпредставителя ОБСЕ в ТКГ Мартина Сайдика, разведение сил и средств запланировано было на 7 октября.

По словам спецпредставителя ОБСЕ в ТКГ Мартина Сайдика, разведение сил и средств запланировано было на 7 октября. Министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что в результате разведения украинские военные должны были бы отойти на расстояние, которое позволило бы сразу вернуться обратно в случае нарушения договоренностей со стороны пророссийских боевиков.

Разведение сил и средств должно стартовать через 7 дней полной тишины на Донбассе. Однако это до сих пор не произошло, поскольку пророссийские боевики не прекращают вести огонь.



Какой может быть ситуация на Донбассе после разведения сил / Инфографика 24 канала