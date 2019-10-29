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      Разведение войск в Золотом уже началось, – Пристайко

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      Разведение войск в Золотом уже началось, – Пристайко

      Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что процесс разведения сил и средств в Золотом на Луганщине стартовал во вторник, 29 октября.

      Заявление Пристайко прозвучало перед началом Инвестиционного форума в Мариуполе. По словам министра, это разведение является необходимым для проведения встречи в нормандском формате. Следующий этап после Золотого и соблюдения необходимого режима прекращения огня – разведение в Петровском, передает корреспондент 24 канала.

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      До самой встречи в нормандской формате будет разведение на тех участках, которые мы согласовали. В Золотом разведение происходит прямо сейчас. Мы стартуем с сегодняшнего дня ... Это разведение войск, которое непосредственно является привлеченным на линии контакта,
      – заявил он.

      Пристайко добавил, что процесс разведения должны подтвердить наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

      "Почему мы задержались? Нам нужно, чтобы это был не просто отвод, а оно должно быть проверено и подтверждено СММ ОБСЕ. Мы дали им время на подготовку", – подчеркнул министр.

      Относительно следующих шагов, то все правительство обсуждает с украинскими органами безопасности – прежде всего это ВСУ, полиция, Нацгвардия и пограничники.

      "Все наши решения с безопасной ситуацией должны быть скоординированными с нашими органами безопасности. Далее мы советуемся с общинами, нашим депутатским корпусом, чтобы это стало решение Украины. Что это мирный путь, он не всегда приятный. Но мы должны это сделать, потому что мы пообещали 5 лет назад, что прекратим войну в рамках минского процесса " – подчеркнул глава МИД.

      Заявление Пристайко о разведении войск: смотрите видео

      Эксклюзив 24 канала! Зеленский вышел и вернулся с заготовленным вопросом, – экс-боец "Азова" о деталях перепалки

      Что известно о ситуации в Золотом

      В начале октября сюда прибыли ветераны войны на Донбассе, в частности, бойцы Нацкопуса, и волонтеры. Бойцы заявили, что будут оставаться здесь до тех пор, пока руководство Украины официально не откажется от идеи отвода войск и формулы Штайнмайера, или до возвращения ВСУ на позиции в случае, если отвод все же состоится. Также добровольцы заявили, что будут защищать мирное население поселка и не допустят отступления украинцев с этой позиции.

      26 октября во время визита в Золотое президент Владимир Зеленский пообщался с этими бойцами – разговор вышел сверхэмоциональным и перерос в словесную перепалку. По словам Зеленского, ему рассказали местные жители, что якобы "группа вооруженных людей поселилась на окраине в частном доме", чем изрядно перепугала людей. В Командовании Объединенных сил, со своей стороны, заявили, что люди, которые находятся в Золотом, не имеют никакого отношения к украинскому силовому блоку и находятся в Золотом с оружием незаконно.

      Смотрите полное видео разговора Зеленского и бойцов в Золотом

      После разговора с президентом бойцы из Золотого заявили, что тот якобы отдал приказ их выбить. Долило масла в огонь и то, что утром 28 октября к Золотому прибыли вооруженные правоохранители и начали проверять воинов. Однако заместитель главы Нацполиции Вадим Троян заверил, что никто никого из Золотого не будет выгонять, а если это произойдет, он подаст в отставку.

      Также Троян рассказал, что у воинов было легальное охотничье оружие. Но они самостоятельно его загрузили и вывезли оттуда. Боец Денис Янтарь в комментарии 24 канала убеждал, что все их оружие – легальное и законное. В то же время он добавил, что они оружие не вывозили, а на самом деле передали побратимам на хранение, которые также находятся в Золотом, но на других позициях.

      Вечером 28 октября произошел обстрел позиции, где находились воины-ветераны – к счастью, никто не пострадал. Также подобные обстрелы Золотого происходили в течение предыдущих двух суток: 26 октября оккупанты били из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, а 27 числа – за пределами участка разведения из противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

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      Разведение сил на Донбассе: коротко

      • 30 июня в ОБСЕ сообщили, что как украинские воины, так и боевики завершили разведение сил и средств на согласованном участке в Станице Луганской. В результате произошли демонтаж передовых фортификационных сооружений и разминирование, также боевики убрали несколько бетонных блоков на участке разведения.
      • 1 октября Президент Украины Зеленский рассказал, что на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о начале разведения войск в селе Петровское в Донецкой области и городе Золотое на Луганщине.
        По словам спецпредставителя ОБСЕ в ТКГ Мартина Сайдика, разведение сил и средств запланировано было на 7 октября.
      • Министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что в результате разведения украинские военные должны были бы отойти на расстояние, которое позволило бы сразу вернуться обратно в случае нарушения договоренностей со стороны пророссийских боевиков.
      • Разведение сил и средств должно стартовать через 7 дней полной тишины на Донбассе. Однако это до сих пор не произошло, поскольку пророссийские боевики не прекращают вести огонь.

      розведення сил на донбасі
      Какой может быть ситуация на Донбассе после разведения сил / Инфографика 24 канала

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      Теги: Война на Донбассе Операция Объединенных сил Новости политики Новости Украины Разведение войск Вадим Пристайко Ситуация в Золотом
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