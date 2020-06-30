Россия вряд ли будет наступать на Украину из Крыма из-за того, что на узком перешейке у нее будет мало шансов.

О других вариантах наступления с юга – в эфире 24 канала рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Важно Масштабные учения "Кавказ – 2020": что задумала Россия

Представляет ли угрозу Черноморский флот России, находящийся в Черном море

По словам эксперта, одна часть кораблей Черноморского флота России нуждается в ремонте, другая часть – в Средиземном море, в Сирии.

Жданов убежден, что на сегодня этот флот не представляет угрозы для Украины.

Сухопутный наступление

Эксперт отметил, что касается сухопутного наступления из Крыма – это очень глупо с военной точки зрения – идти на такие риск.

"На узком перешейке мы можем малыми усилиями перемолоть всех, кто будет наступать", – подчеркнул Жданов.

Высадка десанта

Как отметил эксперт, десантная операция тоже требует большого количества частей и подразделений, подготовки к высадке войск на наше побережье.

"На сегодня это все не могло бы остаться незамеченным, мы бы все это уже знали. Особенно с помощью теперь уже партнеров со стороны НАТО", – убежден Жданов.

Читайте также Россия может снова напасть на Украину: какая область под угрозой

Несколько месяцев назад в Крыму уже проводили учения десантников. И по словам эксперта, это некое бряцание оружием со стороны РФ.

"Любые учения – это подготовка войск, демонстрация готовности. Россия запугивает, бряцает оружием, показывает всем, что в любой момент готова начать войну. Но насколько это практично – мы должны оценить на основе наших разведданных и на основе разведданных наших партнеров. На данный момент вероятность таких действий не очень высока", – подытожил Жданов и добавил, что Украина всегда сохранять бдительность и готова к отпору.

Смотрите видео интервью с военным экспертом Олегом Ждановым