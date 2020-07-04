Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что не является сторонником отказа от минского формата, однако не считает нужным вводить в него тему возвращения Крыма.

По его мнению, тогда это негативно повлияет и на разрешение вопроса по Донбассу. Об этом министр рассказал в интервью программы "Крым.Реалии" от "Радио Свобода".

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"Я не разделяю точку зрения, что от Минска нужно отказываться. Но сейчас в той дискуссии, которая есть, самая большая ценность состоит в том, что она происходит. Самой большой проблемой станет и ситуация, при которой мы вообще перестанем рефлексировать на тему того, каким образом мы должны структурировать процессы", – отметил Кулеба.

Проблемы, которые сейчас существуют, по мнению министра, справедливо обусловлены простой вещью – законодательство и форматы создавались "из колес". Кулеба объяснил: если бы мы 20 – 30 лет готовились к незаконной оккупации – возможно, были бы готовы принять системный подход. Министр подчеркнул, что ни Украина, ни ее международные партнеры не имели в то время системного ответа на то, что происходило.

Поэтому когда начался Крым – была попытка провести уже полузабытые консультации в Женеве. Когда начался Донбасс, был создан минский формат. И сейчас вводить в минский формат еще проблематику Крыма – это блокировать и Крым, и Донбасс,

– подчеркнул Кулеба.



Кулеба не является сторонником отказа от Минска / Скриншот

Он заверил, что на всех уровнях – и в МИД и в ОП – постоянно работают над тем, чтобы вопрос о Крыме оставался на повестке дня среди приоритетных.

"Я могу абсолютно спокойно сказать, что сейчас мы возродили тему Крыма в международных переговорах и очень наступательно ее продвигаем, вступаем в контакты с нашими партнерами, разогреваем их к следующим шагам", – подытожил Кулеба.

Подробнее о создании платформы для переговоров по Крыму смотрите в полном выпуске программы "Крым. Реалии" на 24 канале 5 июня в 8:00 и 23:00 и читайте на сайте 4 июня в 18.30.