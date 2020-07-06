Россия взяла паузу на переговорах по Донбассу в Германии, а в Украине считают, что Кремль готов к определенным уступкам. Эксперты проанализировали то, что говорили в Берлине и стоит ли ожидать компромиссов от России.

Власти Украины не реагируют на российское давление

В комментарии 24 каналу политолог Петр Олещук отметил: новая украинская власть показала Кремлю, что поняла его линию поведения. Соответственно, не станет реагировать на очередное давление России.

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На переговорах в Берлине Россия пыталась выдвинуть Украине ультиматум: как можно скорее внести изменения в Конституцию о предоставлении ОРДЛО особого статуса. Украина не согласилась. У России, возможно, были иллюзии, что они быстро дожмут Зеленского. Но они рассыпались,

– убежден Петр Олещук.

Иллюзии России про Зеленского развеялись / Фото Офиса Президента

Переговоры в Берлине. Главное

В переговорах в Берлине 3 июля принимали участие от Украины – глава ОП Андрей Ермак и вице-премьер Алексей Резников, от Франции – внешнеполитический советник президента Эммануэль Бонн, от России – заместитель главы АП Путина Дмитрий Козак, от Германии – помощник по внешнеполитическим вопросам канцлера Ян Геккер.

Встреча длилась около 11 часов.

Участники встречи обсудили процесс выполнения договоренностей, достигнутых в декабре 2019 года на саммите в Париже.

Определили задачи, которые должны быть реализованы во время ближайших заседаний Трехсторонней контактной группы. Цель – ускорение переговоров и новый саммит в Берлине.

Стороны согласились, что нужны реальные меры для обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.

В ближайшее время стороны должны согласовать повестку дня для работы ТКГ.

По версии российского представителя Козака, не удалось договориться по вопросу особого статуса Донбасса и соответствующих поправок к украинской Конституции – из-за позиции Киева.

Удалось частично договориться о дополнительных мерах для прекращения боевых действий. Финальный документ придется еще согласовать в телефонном режиме – из-за разногласий в деталях.

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Готовность России к уступкам – очередная игра

По словам вице-премьера Украины Алексея Резникова, Россия готова пойти на уступки по нескольким вопросам в переговорах по Донбассу. Компромиссы могут быть по взаимному освобождению удерживаемых лиц, режиму прекращения огня, разминированию, строительству новых контрольных пунктов въезда / выезда, открытию боевиками границы с территорией, подконтрольной правительству Украины.

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По мнению экспертов, Кремль, скорее всего, в очередной раз играет. Как отмечает директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк, Россия не пойдет на уступки без восстановления водоснабжения в Крым, предоставления особого статуса ОРДЛО.

Конфликт на Донбассе полузаморожен. Идет тихая оккупация со стороны России. А оккупационная власть ОРДЛО заявляет о присоединении Донбасса к РФ,

– отмечает Николай Давидюк.

По его словам, переговоры по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе не дают результата, а попытки Украины пересмотреть минские соглашения ни к чему не привели. При этом Давидюк подчеркивает: Кремль, пытаясь восстановить водоснабжение в Крым, показывает, что полуостров – украинский. Поэтому, отмечает политолог, вода в Крым – стратегический рычаг Украины.

Россия готова к уступкам ради воды в Крым? / Фото Facebook

В то же время Петр Олещук считает, что хотя Кремль демонстрирует, что имеет определенный интерес урегулировать конфликт, но вопрос в цене. Какими могут быть последствия этих уступок.

Демонстрация готовности России к уступкам, скорее, игра в доброго / злого полицейского. Попытка надавить на Украину, предложить выбор из двух альтернатив: плохой и как бы красивой. Привычная модель российского переговорного процесса: сначала напугать агрессией, а потом давить,

– рассказывает Олещук.

Эксперт напоминает: в последнее время активно разгонялась информация о размещении большого количества российских войск у границ Украины. Много говорилось, что Путин начнет широкомасштабную войну.

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Впрочем, убежден Олещук, сомнительно, что Россия слишком беспокоится о Крыме. За годы оккупации Крыма Россией индустрия, которая зависела от воды, уничтожена. Инфраструктура подачи воды тоже. На ее восстановление нужно много денег. Россия не очень заинтересована в расходах.

"Свои оккупационные силы Россия водой обеспечит. Кремлю выгоднее держать ситуацию в Крыму в таком виде, чтобы постоянно иметь повод для вмешательства в наши дела и использовать тему отказа Украины поставлять воду, как пропагандистскую", – говорит Олещук.

Кремль пытается запугать Украину возможной агрессией / Фото росСМИ

Политолог отмечает: в течение последнего года были достижения в вопрос обмена пленными и освобождения заложников, состоялась встреча в нормандском формате. Поэтому если сейчас удастся договориться об очередном освобождении заложников и конкретном прекращении боевых действий – это прорыв.

Вряд ли можно рассчитывать на достижение каких-либо серьезных результатов по выполнению минских соглашений уже завтра. Но если удастся обеспечить стабильное прекращение огня, это большое достижение. Тогда переговоры можно перевести в плоскость политического урегулирования, привлекать западных партнеров и пытаться вместе получить реальные результаты,

– отмечает Петр Олещук.

Николай Давидюк подчеркивает: Украине, чтобы получить уступки от России, нужно нажать на слабые места сильного врага. Как было в свое время с Ирландией, которая получила независимость от Великобритании благодаря союзу с США.