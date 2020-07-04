Россия прикрывается COVID-19, чтобы добиться отмены санкций, – Сенат Польши
Сенат Польши заявил, что Москва пытается добиться отмены международных санкций, манипулируя ситуацией с пандемией коронавируса. Страна-оккупант хочет избежать ответственности за агрессию против Украины.
РФ манипулирует пандемией для снятия санкций
Россия использует пандемию COVID-19 с целью отмены санкций против себя, говорится в постановлении комиссии Сената Польши по иностранным делам и ЕС.
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Под видом повышения результативности преодоления пандемии представители России пытаются убедить демократические державы отменить международные санкции, введенные за агрессию в отношении Украины,
– сообщил Сенат.
Там также выразили "глубокую обеспокоенность" ситуацией на оккупированных территориях Украины.
В Сенате считают, что проект декларации солидарности относительно вызовов эпидемии COVID-19, который Россия передала в ООН, свидетельствует о желании РФ избежать ответственности.
"Принятие этого документа было бы своего рода демонстрацией солидарности с агрессором", – подчеркивается в документе.
Позиция Польши относительно российской агрессии
Польская сторона неизменно поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и осуждает аннексию Крыма.
В Сенате добавляют, санкции против РФ могут быть ослаблены только при условии внедрения Москвой в действие минских договоренностей.
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Что этому предшествовало
- Ранее Совет Евросоюза снова продлил еще на год санкции против России из-за аннексии Крыма.
- Ограничительные меры предусматривают запрет на импорт товаров происхождением из Крыма в ЕС, на инфраструктурные или финансовые инвестиции, туризм на полуострове.
- Первые санкции европейское сообщество ввело против России в 2014 году.