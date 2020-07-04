Сенат Польши заявил, что Москва пытается добиться отмены международных санкций, манипулируя ситуацией с пандемией коронавируса. Страна-оккупант хочет избежать ответственности за агрессию против Украины.

РФ манипулирует пандемией для снятия санкций

Россия использует пандемию COVID-19 с целью отмены санкций против себя, говорится в постановлении комиссии Сената Польши по иностранным делам и ЕС.

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Под видом повышения результативности преодоления пандемии представители России пытаются убедить демократические державы отменить международные санкции, введенные за агрессию в отношении Украины,

– сообщил Сенат.

Там также выразили "глубокую обеспокоенность" ситуацией на оккупированных территориях Украины.

В Сенате считают, что проект декларации солидарности относительно вызовов эпидемии COVID-19, который Россия передала в ООН, свидетельствует о желании РФ избежать ответственности.

"Принятие этого документа было бы своего рода демонстрацией солидарности с агрессором", – подчеркивается в документе.

Важно! "Антикоронавирусную" резолюцию РФ передала ООН в апреле 2020 года. В ней говорилось о необходимости снятия экономических санкций со страны, в том числе и России, в связи с пандемией.

Позиция Польши относительно российской агрессии

Польская сторона неизменно поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и осуждает аннексию Крыма.

В Сенате добавляют, санкции против РФ могут быть ослаблены только при условии внедрения Москвой в действие минских договоренностей.

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