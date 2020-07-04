Росія прикривається COVID-19, аби домогтися скасування санкцій, – Сенат Польщі
Сенат Польщі заявив, що Москва намагається домогтися скасування міжнародних санкцій, маніпулюючи ситуацією з пандемією коронавірусу. Країна-окупант хоче уникнути відповідальності за агресію проти України.
РФ маніпулює пандемією для зняття санкцій
Росія використовує пандемію COVID-19 з метою скасування санкцій проти себе, йдеться в ухвалі комісії Сенату Польщі у закордонних справах і ЄС.
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Під виглядом підвищення результативності подолання пандемії представники Росії намагаються переконати демократичні держави скасувати міжнародні санкції, запроваджені через агресію щодо України,
– повідомив Сенат.
Там також висловили "глибоке занепокоєння" ситуацією на окупованих територіях України.
У Сенаті вважають, що проєкт декларації солідарності щодо викликів епідемії COVID-19, який Росія передала до ООН, свідчить про бажання РФ уникнути відповідальності.
"Ухвалення цього документа було б свого роду демонстрацією солідарності з агресором", – наголошують у документі.
Позиція Польщі щодо російської агресії
Польська сторона незмінно підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та засуджує анексію Криму.
У Сенаті додають, санкції проти РФ можуть бути послаблені лише за умови впровадження Москвою у дію мінських домовленостей.
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Що цьому передувало
- Раніше Рада Євросоюзу знову продовжила ще на рік санкцій проти Росії через анексію Криму.
- Обмежувальні заходи передбачають заборону на імпорт товарів походженням з Криму до ЄС, на інфраструктурні або фінансові інвестиції, туризм на півострові.
- Перші санкції європейська спільнота ввела проти Росії у 2014 році.