Сенат Польщі заявив, що Москва намагається домогтися скасування міжнародних санкцій, маніпулюючи ситуацією з пандемією коронавірусу. Країна-окупант хоче уникнути відповідальності за агресію проти України.

РФ маніпулює пандемією для зняття санкцій

Росія використовує пандемію COVID-19 з метою скасування санкцій проти себе, йдеться в ухвалі комісії Сенату Польщі у закордонних справах і ЄС.

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Під виглядом підвищення результативності подолання пандемії представники Росії намагаються переконати демократичні держави скасувати міжнародні санкції, запроваджені через агресію щодо України,

– повідомив Сенат.

Там також висловили "глибоке занепокоєння" ситуацією на окупованих територіях України.

У Сенаті вважають, що проєкт декларації солідарності щодо викликів епідемії COVID-19, який Росія передала до ООН, свідчить про бажання РФ уникнути відповідальності.

"Ухвалення цього документа було б свого роду демонстрацією солідарності з агресором", – наголошують у документі.

Важливо! "Антикоронавірусну" резолюцію РФ передала ООН у квітні 2020 року. У ній йшлося про необхідність зняття економічних санкцій з країн, зокрема й Росії, у зв’язку з пандемією.

Позиція Польщі щодо російської агресії

Польська сторона незмінно підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та засуджує анексію Криму.

У Сенаті додають, санкції проти РФ можуть бути послаблені лише за умови впровадження Москвою у дію мінських домовленостей.

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