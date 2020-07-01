Рада Безпеки ООН затвердила резолюцію, яка передбачає негайне припинення вогню в усіх збройних конфліктах по всьому світі на час пандемії коронавірусу. Це означає, що проросійські бойовики повинні припинити агресію на Донбасі.

Вогонь на час пандемії слід припинити

Пройшло 100 днів після заклику Генсекретаря ООН до глобального припинення вогню на час пандемії, повідомив у фейсбуці речник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

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Радбез 1 липня нарешті схвалив довгоочікувану резолюцію,

– написав Ніколенко.

У документі йдеться про "загальне та негайне припинення бойових дій" в усіх конфліктних ситуаціях світу. Усі сторони конфліктів закликають "негайно розпочати тривалу гуманітарну паузу принаймні впродовж 90 днів".

Це означає, що війська окупанта повинні припинити агресію на території Донбасу.

Що очікує Радбез

У резолюції наголошують, що припинення збройних конфліктів має сприяти безпечній та безперебійній доставці гуманітарної й медичної допомоги відповідно до міжнародного права.



Резолюція Радбезу ООН / Фото з фейсбука Олега Ніколенка

Яка позиція України та РФ

Українська сторона неодноразово підтримувала ініціативу Генерального секретаря ООН щодо глобального припинення вогню під час пандемії COVID-19.

Генерального секретаря ООН щодо глобального припинення вогню під час пандемії COVID-19. Натомість Росія намагалася маніпулювати цією ініціативою. Країна-агресор заявляла, що спершу з неї слід зняти санкції. А їх впровадили саме через агресію на Донбасі та окупацію Криму.