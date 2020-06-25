Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш оприлюднив доповідь щодо окупованого Криму. Зокрема, він наголосив про порушення прав людини на півострові та чітко задокументував нові порушення міжнародного гуманітарного права з боку Росії. Доповідь Гутерреша пролунала на виконання резолюції Генасамблеї.

Доповідь генсека ООН Гутерреша щодо Криму: деталі

Про доповідь Гутерреша щодо Криму розповів постійний представник України в ООН Сергій Кислиця. Про це повідомляє інформаційна агенція Укрінформ.

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Кислиця підкреслив, що у доповіді Гутерреша чітко визначено Автономну Республіку Крим та місто Севастополь як тимчасово окуповані Росією території України. Крім того, генсек ООН зауважив, що Росія продовжила застосування на окупованих територіях свого кримінального законодавства. І такі дії є черговим порушенням міжнародного гуманітарного права з боку окупанта.

За словами українського дипломата, генсек ООН вказав на те, що російська окупаційна влада досі блокує доступ Управління верховного комісару ООН з прав людини (УВКПЛ) до півострову "з метою моніторингу ситуації на місці".

Також постпред України в ООН розповів, що в документі наведено конкретні факти порушень прав підсудних, а також відсутності неупередженого публічного судочинства. Водночас, чітко вказано, що затримані не мають належного захисту, їм не дозволяють зустрічатися з консулами України. Окремо мовиться про тортури та примусове переміщення підсудних і засуджених на територію Росії.

Ще одним важливим аспектом Кислиця назвав привернення уваги до тривалої практики обшуків і рейдів, насамперед проти кримських татар. Також генсек ООН наголосив на порушеннях свободи зібрань, свободи слова, заборони діяльності Меджлісу, порушеннях релігійних прав. Крім того, документ підкреслює незаконність автоматичного поширення громадянства РФ на українців, що проживають в тимчасово окупованому Криму.

"Ми дякуємо генеральному секретарю та іншим установам ООН за постійний моніторинг порушень з боку Росії прав людини та міжнародного гуманітарного права на Кримському півострові. Важливо, що про це говорить не лише Україна та її партнери, але й виходять офіційні документи ООН з чітким відображенням наслідків російської окупації", – зауважив Кислиця.

На завершення дипломат позитивно оцінив заклик з ООН до Росії дотримуватися міжнародних зобов'язань. Він підкреслив, що нинішня доповідь стане "допоміжним інструментом" міжнародного тиску на Росію з метою деокупації Криму та притягнення її до міжнародно-правової відповідальності.

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