Росія шантажувала міжнародну спільноту: Кремль в ООН відзначився неоднозначною заявою

На засіданні Радбезу ООН в середу, 28 травня, російська делегація фактично шантажувала міжнародну спільноту. Представники Кремля, зокрема, заявили, що глобальне припинення вогню (в тому числі з боку проросійських бойовиків на Донбасі) залежить від скасування міжнародних санкцій.

Детальніше про гучну заяву Кремля

Про те, що російська делегація фактично вдалася до шантажу, розповів речник постійного представництва України в ООН Олег Ніколенко. Відповідний допис з’явився у фейсбуці.

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"Той момент, коли російська делегація відверто заявляє на засіданні Радбезу ООН про захист цивільних осіб в збройних конфліктах, що без зняття санкцій не буде глобального припинення вогню", – підкреслив він.

Ніколенко нагадав, що російська сторона й раніше натякала на скасування санкцій. Мовляв, ті заважають гуманітарній допомозі в боротьбі проти COVID-19.

"Не допомогло, тому вирішили повернутися до старих практик – шантажу", – зауважив Ніколенко.

За його словами, така заява РФ пояснює, чому триває насильство в Україні, Сирії, Лівії та інших місцях. А там росіяни є стороною конфлікту.

Але ми добре знаємо: навіть якщо санкції теоретично буде скасовано, припинення вогню не буде. Росіяни завжди знайдуть привід для продовження агресивної політики,

– підсумував речник постійного представництва України в ООН.

Що цьому передувало

23 березня генеральний секретар ООН Антоніо Гутерреш закликав світ до негайного припинення вогню через пандемію коронавірусу.

Згодом російська делегація в ООН прокоментувала це звернення.

Ми вважаємо дуже актуальними звернення Генерального секретаря щодо глобального припинення вогню... Але це припинення буде неповним без заклику секретаря скасувати санкції, які можуть підривати спроможність країн реагувати на пандемію,

– мовиться в уривку звернення, яке оприлюднив Олег Ніколенко.

Росіяни додають, що Верховний комісар з людських прав буцімто наголошує, що перешкоджання медичним зусиллям в одній країні посилює ризики щодо кожного жителя планети.

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До слова, на 21 травня у межах Радбезу ООН Росія скликала відеоконференцію з жителями окупованого Криму. Постійний представник України в організації Сергій Кислиця заявив, що на такий крок РФ підштовхнув шквал міжнародної критики через порушення статуту ООН, а також прав і свобод в окупованому Криму.

У заході планували взяти участь 19 із 27 представників країн-членів ЄС та делегація Євросоюзу в ООН. А це є порушенням чинного протоколу щодо контактів із фізичною владою півострова.