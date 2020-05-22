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Україна звернулася у Міжнародний трибунал для покарання Росії

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Україна підписала меморандум про захоплення РФ українських моряків
Україна підписала меморандум про захоплення РФ українських моряків / Цензор.НЕТ

Заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін підписав меморандум, який передадуть до Міжнародного трибуналу з морського права.

Водночас Дмитро Кулеба наголосив, що Україна робить це заради справедливості. Про це міністр зовнішніх справ сказав під час брифінгу, передає 24 канал.

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Позиція МЗС України

Кулеба пояснив, що Україна досягатиме справедливості всіма доступними засобами.

Ми не хочемо помсти, ми хочемо справедливості. Ми цієї справедливості домагатимемося всіма доступними для нас засобами, і безумовно, що Міжнародний трибунал з морського права – це один із таких засобів,
– заявив Кулеба.

Що відомо про меморандум

  • Терміни подачі Україною відповідного меморандуму були встановлені наприкінці листопада 2019 року. Згідно з розкладом, МЗС має подати документ до 24 травня.
  • Україна вимагатиме від Росії моральної та матеріальної компенсації для українських моряків. 
  • Раніше в МЗС України заявили, що українська сторона докладає зусиль для встановлення арбітражним судом порушення Росією Конвенції ООН з морського права під час захоплення та утримання українських військових суден "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни Капу", а також 24 членів їх екіпажів.

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Захоплення українських кораблів та моряків: головне

  • 25 листопада 2018 року російські кораблі поблизу Керченської протоки захопили українські катери "Бердянськ" та "Нікополь", а також буксир "Яни Капу". На борту українських суден перебували 24 українських моряків, яких ворог взяв у полон.
  • 25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права засудив Росію і вимагав негайно звільнити моряків та повернути кораблі.
  • Москва довго ігнорувала це рішення.
  • 7 вересня 2019 року моряки повернулися додому, однак лише в межах обміну полоненими між Україною та Росією.
  • 18 листопада Росія передала Україні кораблі, судна були розграбовані. Командувач ВМС України Ігор Воронченко тоді зазначив, що судна не на ходу. На них немає навіть розеток та унітазів.

Моряки, що потрапили у полон у 2018 році
Моряки, що потрапили у полон у 2018 році / Інфографіка 24 канал

Автор: Альона Захарова
Теги: Новини України Новини Росії Гаазький трибунал Українські моряки в полоні Конфлікт в Азовському морі Українці в полоні РФ ООН МЗС України Україна – Росія Дмитро Кулеба – новини
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