Україна звернулася у Міжнародний трибунал для покарання Росії

Заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін підписав меморандум, який передадуть до Міжнародного трибуналу з морського права.

Водночас Дмитро Кулеба наголосив, що Україна робить це заради справедливості. Про це міністр зовнішніх справ сказав під час брифінгу, передає 24 канал.

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Позиція МЗС України

Кулеба пояснив, що Україна досягатиме справедливості всіма доступними засобами.

Ми не хочемо помсти, ми хочемо справедливості. Ми цієї справедливості домагатимемося всіма доступними для нас засобами, і безумовно, що Міжнародний трибунал з морського права – це один із таких засобів,

– заявив Кулеба.

Що відомо про меморандум

Терміни подачі Україною відповідного меморандуму були встановлені наприкінці листопада 2019 року. Згідно з розкладом, МЗС має подати документ до 24 травня.

Україна вимагатиме від Росії моральної та матеріальної компенсації для українських моряків.

Раніше в МЗС України заявили, що українська сторона докладає зусиль для встановлення арбітражним судом порушення Росією Конвенції ООН з морського права під час захоплення та утримання українських військових суден "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни Капу", а також 24 членів їх екіпажів.

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Захоплення українських кораблів та моряків: головне

25 листопада 2018 року російські кораблі поблизу Керченської протоки захопили українські катери "Бердянськ" та "Нікополь", а також буксир "Яни Капу". На борту українських суден перебували 24 українських моряків, яких ворог взяв у полон.

"Бердянськ" та "Нікополь", а також буксир "Яни Капу". На борту українських суден перебували 24 українських моряків, яких 25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права засудив Росію і вимагав негайно звільнити моряків та повернути кораблі.

та повернути кораблі. Москва довго ігнорувала це рішення.

7 вересня 2019 року моряки повернулися додому , однак лише в межах обміну полоненими між Україною та Росією.

, однак лише в межах обміну полоненими між Україною та Росією. 18 листопада Росія передала Україні кораблі, судна були розграбовані. Командувач ВМС України Ігор Воронченко тоді зазначив, що судна не на ходу. На них немає навіть розеток та унітазів.



Моряки, що потрапили у полон у 2018 році / Інфографіка 24 канал