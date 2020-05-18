Україна в Гаазі вимагатиме у Росії компенсації за захоплення суден та моряків
МЗС України вже майже узгодило меморандум у справі про захоплення Росією українських моряків і кораблів у Керченській протоці в листопаді 2018 року. Кінцевий термін подачі документу до Арбітражного трибуналу в Гаазі – 24 травня.
Строк подачі Україною меморандуму визначили наприкінці листопада 2019 року. У МЗС переконують, що встигають. Про це розповів заступник керівника Міністерства закордонних справ України Євген Єнін в інтерв'ю "Радіо Свобода".
Нагадаємо, 1 травня Буксир "Яни Капу", який захопили росіяни у 2018 році, повернувся після ремонту в Одесу
Для чого потрібен меморандум України Арбітражному суду в Гаазі
Що саме міститиме меморандум
Ми перебуваємо на фінальній стадії погодження цього меморандуму. Ми впевнено подаємо його у встановлені судом терміни. Це не просто текст, це – докази,
– сказав Єнін.
Меморандум України до Арбітражного суду в Гаазі міститиме:
- Свідчення моряків,
- Результати експертиз,
- Аргументовані позовні вимоги.
Чого вимагає Україна в Арбітражному суді
Україна в суді в Гаазі вимагає таке:
- Гарантії припинення кримінального переслідування Росією українських моряків (російська сторона взагалі не мала права навіть намагатися притягнути їх до кримінальної відповідальності).
- Питання компенсації – як матеріальної, так і моральної.
Щоправда, щодо розміру компенсації Єнін не сказав нічого, посилаючись на вимоги регламенту арбітражу: "Ми виходили з розрахунків, в основу яких покладено міжнародний досвід, але не оголошуємо конкретні суми".
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Справа про полон та звільнення українських моряків: коротко
- 25 листопада 2018 року росіяни із застосуванням зброї захопили біля Керченської протоки українські буксир "Яни Капу" і катери "Бердянськ" та "Нікополь". А разом із ними затримали 24 українських моряків.
- 25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права присудив Росії негайно звільнити моряків і повернути кораблі. Однак Кремль тривалий час ігнорував це рішення.
- І лише 7 вересня 2019 року моряки повернулися додому, однак лише в рамках обміну утримуваними особами між Україною і Росією.
- 18 листопада РФ передала Україні й кораблі, але розграбовані. Командувач ВМС України Ігор Воронченко заявив, що судна не на ходу, ба більше – на них немає навіть розеток та унітазів.
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