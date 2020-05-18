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Україна в Гаазі вимагатиме у Росії компенсації за захоплення суден та моряків

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Українські моряки додому повернулися 7 вересня 2019 року
Українські моряки додому повернулися 7 вересня 2019 року / bilyayivka.city

МЗС України вже майже узгодило меморандум у справі про захоплення Росією українських моряків і кораблів у Керченській протоці в листопаді 2018 року. Кінцевий термін подачі документу до Арбітражного трибуналу в Гаазі – 24 травня.

Строк подачі Україною меморандуму визначили наприкінці листопада 2019 року. У МЗС переконують, що встигають. Про це розповів заступник керівника Міністерства закордонних справ України Євген Єнін в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Нагадаємо, 1 травня Буксир "Яни Капу", який захопили росіяни у 2018 році, повернувся після ремонту в Одесу

Для чого потрібен меморандум України Арбітражному суду в Гаазі

Що саме міститиме меморандум

Ми перебуваємо на фінальній стадії погодження цього меморандуму. Ми впевнено подаємо його у встановлені судом терміни. Це не просто текст, це – докази,
– сказав Єнін.

Меморандум України до Арбітражного суду в Гаазі міститиме:

  • Свідчення моряків,
  • Результати експертиз,
  • Аргументовані позовні вимоги.

Чого вимагає Україна в Арбітражному суді

Україна в суді в Гаазі вимагає таке:

  • Гарантії припинення кримінального переслідування Росією українських моряків (російська сторона взагалі не мала права навіть намагатися притягнути їх до кримінальної відповідальності).
  • Питання компенсації – як матеріальної, так і моральної.

Щоправда, щодо розміру компенсації Єнін не сказав нічого, посилаючись на вимоги регламенту арбітражу: "Ми виходили з розрахунків, в основу яких покладено міжнародний досвід, але не оголошуємо конкретні суми".

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Справа про полон та звільнення українських моряків: коротко

  • 25 листопада 2018 року росіяни із застосуванням зброї захопили біля Керченської протоки українські буксир "Яни Капу" і катери "Бердянськ" та "Нікополь". А разом із ними затримали 24 українських моряків.
  • 25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права присудив Росії негайно звільнити моряків і повернути кораблі. Однак Кремль тривалий час ігнорував це рішення.
  • І лише 7 вересня 2019 року моряки повернулися додому, однак лише в рамках обміну утримуваними особами між Україною і Росією.
  • 18 листопада РФ передала Україні й кораблі, але розграбовані. Командувач ВМС України Ігор Воронченко заявив, що судна не на ходу, ба більше – на них немає навіть розеток та унітазів.
Теги: Україна – Росія Новини України Новини політики
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