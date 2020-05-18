Україна в Гаазі вимагатиме у Росії компенсації за захоплення суден та моряків

МЗС України вже майже узгодило меморандум у справі про захоплення Росією українських моряків і кораблів у Керченській протоці в листопаді 2018 року. Кінцевий термін подачі документу до Арбітражного трибуналу в Гаазі – 24 травня.

Строк подачі Україною меморандуму визначили наприкінці листопада 2019 року. У МЗС переконують, що встигають. Про це розповів заступник керівника Міністерства закордонних справ України Євген Єнін в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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Для чого потрібен меморандум України Арбітражному суду в Гаазі

Що саме міститиме меморандум

Ми перебуваємо на фінальній стадії погодження цього меморандуму. Ми впевнено подаємо його у встановлені судом терміни. Це не просто текст, це – докази,

– сказав Єнін.

Меморандум України до Арбітражного суду в Гаазі міститиме:

Свідчення моряків,

Результати експертиз,

Аргументовані позовні вимоги.

Чого вимагає Україна в Арбітражному суді

Україна в суді в Гаазі вимагає таке:

Гарантії припинення кримінального переслідування Росією українських моряків (російська сторона взагалі не мала права навіть намагатися притягнути їх до кримінальної відповідальності).

Росією українських моряків (російська сторона взагалі не мала права навіть намагатися притягнути їх до кримінальної відповідальності). Питання компенсації – як матеріальної, так і моральної.

Щоправда, щодо розміру компенсації Єнін не сказав нічого, посилаючись на вимоги регламенту арбітражу: "Ми виходили з розрахунків, в основу яких покладено міжнародний досвід, але не оголошуємо конкретні суми".

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