Кільце навколо Росії стискається, – дипломат про розслідування справи Boeing MH17

В Нідерландах невдовзі має продовжитись розгляд справи про збиття в небі над Донбасом літака Boeing рейсу MH17. Україна активно долучилася до розслідування, щоб винні постали не лише перед судом, але й отримали свій вирок.

Однак в Україні розуміють, що "часові рамки цього процесу можуть мати декілька років". Таку думку висловив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін в інтерв'ю "Радіо Свобода". Саме Єнін на цій посаді курує справи щодо збитого літака.

Читайте також Прикриті спецоперації ФСБ: що показали нові докази у справі МН17

При цьому Єнін переконаний, що у цій справі на лаві підсудних може опинитися значно більше осіб, аніж є зараз.

"В подальшому ми можемо розраховувати на те, що перед правосуддям постане в тому числі і вище військово-політичне керівництво Російської Федерації", – заявив Євген Єнін.

Важливо! У судовому процесі у справі MH17 прокуратура Нідерландів висунула обвинувачення чотирьом особам – трьом росіянам та одному українцю. Це колишній "міністр оборони" так званої "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал-майор Сергій Дубінський (Хмурий), полковник Олег Пулатов (Гюрза) та бойовик "ДНР" Леонід Харченко (Крот). Останній з них і є громадянином України. При цьому Харченка затримали в окупованому Донецьку представники окупаційних військ.



Дубінському можуть інкримінувати організацію атаки на літак, а Пулатову – перевезення "Бука", з якого збили літак та організацію "охорони" району падіння уламків збитого літака.

Щодо того, що вироків доведеться чекати декілька років дипломат не бачить проблем. Адже важливо, щоб судовий процес відбувся максимально якісно, щоб потім його не можна було оскаржити.

"Наша мета – притягнення Російської Федерації та її вищого керівництва до відповідальності за факти порушення міжнародного права, за анексію Криму, за втручання військових на Донбасі, в тому числі збиття малайзійського Boeing. Не менш важливим є фактор невідворотності. Саме на це здійснюється ставка. Ми бачимо, що поступово кільце навколо Росії стискається", – відзначив Єнін.



Трагедія рейсу МН17 у цифрах / Інфографіка 24 каналу

