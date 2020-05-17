Кольцо вокруг России сжимается, – дипломат о расследование дела Boeing MH17

В Нидерландах вскоре должно продолжиться рассмотрение дела о сбития в небе над Донбассом самолета Boeing рейса MH17. Украина активно подключилась к расследованию, чтобы виновные предстали не только перед судом, но и получили свой приговор.

Однако в Украине понимают, что "временные рамки этого процесса могут иметь несколько лет". Такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в интервью "Радио Свобода". Именно Енин на этом посту курирует дела по сбитому самолету.

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При этом Енин убежден, что в этом деле на скамье подсудимых может оказаться значительно больше человек, чем есть сейчас.

В дальнейшем мы можем рассчитывать на то, что перед правосудием предстанет в том числе и высшее военно-политическое руководство Российской Федерации,

– заявил Евгений Енин.

Важно! В судебном процессе по делу MH17 прокуратура Нидерландов предъявила обвинение четырем лицам – троим россиянам и одному украинцу. Это бывший "министр обороны" так называемой "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский (Хмурый), полковник Олег Пулатов (Гюрза) и боевик "ДНР" Леонид Харченко (Крот). Последний из них и является гражданином Украины. При этом Харченко задержали в оккупированном Донецке представители оккупационных войск.



Дубинскому могут инкриминировать организацию атаки на самолет, а Пулатову – перевозки "Бука", из которого сбили самолет и организацию "охраны" района падения обломков сбитого самолета.

Относительно того, что приговоров придется ждать несколько лет дипломат не видит проблем. Ведь важно, чтобы судебный процесс прошел максимально качественно, чтобы потом его нельзя было оспорить.

"Наша цель – привлечение Российской Федерации и ее высшего руководства к ответственности за факты нарушения международного права, за аннексию Крыма, за вмешательство военных на Донбассе, в том числе сбивание малайзийского Boeing. Не менее важным является фактор неотвратимости. Именно на это делается ставка. Мы видим, что постепенно кольцо вокруг России сжимается", – отметил Енин.



Трагедия рейса МН17 в цифрах / Инфографика 24 канала

