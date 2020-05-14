В Донецке арестовали подозреваемого в сбитии Boeing MH17 Леонида Харченко
Одного из четырех ключевых подозреваемых в сбитии малазийского Boeing MH17 над Донбассом Леонида Харченко арестовали. Сообщается, что сделали это свои же – так называемая "власть ДНР".
Как сообщает BBC, Харченко арестовали еще в марте этого года возле его дома на временно оккупированной территории. Дело не касается сбивания самолета, а является незначительным – незаконное хранение оружия и участие в несанкционированном обыске.
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Отмечается, что повод для задержания Харченко "надутый", поскольку относительно обысков, то у потерпевших нет претензий. А якобы незаконное оружие – это пистолет, который в 2019 году выдали в самопровозглашенном "министерстве госбезопасности". Его подозреваемый получил от оккупантов для личной безопасности из-за дела МН17.
Что известно о Харченко?У него есть украинское гражданство. Ему 47 лет, родился и вырос в Донецкой области. В 2014 году Харченко носил позывной "Крот" и был командиром одного из "разведподразделений ГРУ" в ОРДЛО. Известно, что у него техническое образование.
До начала боевых действий на востоке Украины Харченко работал инженером. Сведений о принадлежности Харченко к военным структурам России или Украины нет.
Харченко называл себя командиром разведки ГРУ "ДНР"
Зачем арестовали Харченко
Незаконная власть так называемой "ДНР" хочет таким образом изолировать Харченко. Бывший сослуживец Харченко в разговоре с ВВС считает, что делают это для того, чтобы предотвратить похищение Харченко спецслужбами СБУ.
Сейчас его удерживают в СИЗО самопровозглашенного "минюста ДНР". Оно расположено в Донецке на улице Кобозева, 4.
Какова роль Харченко в сбитии?
Леониду Харченко с позывным "Крот" Нидерланды предъявили официальное обвинение. Объединенная следственная группа, ведущая дело, считает, что Харченко принимал участие в перемещении по так называемой "ДНР" зенитно-ракетной установки "Бук", из которой сбили самолет.
Кому еще Нидерланды выдвинули обвинение в сбитии Boeing MH17
- бывшему "министру обороны" так называемой "ДНР" Игорю Гиркину (Стрелкову);
- генерал-майору Сергею Дубинскому (Хмурому) – командиру разведки "ДНР", офицеру ГРУ РФ;
- полковнику Олегу Пулатову (Гюрзе) – ветерану российских ВДВ, который перевозил "БУК" и организовывал охрану обломков самолета;
Сбитие МН17: самое главное
- 17 июля 2014 года над Донбассом из ракеты "Бук" сбили пассажирский Boeing 777 малазийской авиакомпании. Самолет выполнял рейс "Амстердам – Куала-Лумпур". Погибли все, кто находился на борту: а это 298 человек.
- Следствие подтвердило, что ракету "Бук", которая попала в самолет, привезли на оккупированный Донбасс из 53-й зенитно-ракетной бригады РФ, дислоцирующейся в Курской области.
- Нидерланды выдвинули подозрение четырем лицам, среди них только один гражданин Украины – Леонид Харченко.
- Судебное дело началась в окружном суде Гааги 9 марта и продолжилась на следующий день.
- Последнее судебное заседание провели 23 марта без публики в суде из-за тогдашнего распространения коронавируса.
- Возобновить судебный процесс должны 8 июня.
Главные цифры о сбитом над Донбассом самолете / Инфографика 24 канала