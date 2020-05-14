В Донецке арестовали подозреваемого в сбитии Boeing MH17 Леонида Харченко

Одного из четырех ключевых подозреваемых в сбитии малазийского Boeing MH17 над Донбассом Леонида Харченко арестовали. Сообщается, что сделали это свои же – так называемая "власть ДНР".

Как сообщает BBC, Харченко арестовали еще в марте этого года возле его дома на временно оккупированной территории. Дело не касается сбивания самолета, а является незначительным – незаконное хранение оружия и участие в несанкционированном обыске.

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Отмечается, что повод для задержания Харченко "надутый", поскольку относительно обысков, то у потерпевших нет претензий. А якобы незаконное оружие – это пистолет, который в 2019 году выдали в самопровозглашенном "министерстве госбезопасности". Его подозреваемый получил от оккупантов для личной безопасности из-за дела МН17.

Что известно о Харченко?У него есть украинское гражданство. Ему 47 лет, родился и вырос в Донецкой области. В 2014 году Харченко носил позывной "Крот" и был командиром одного из "разведподразделений ГРУ" в ОРДЛО. Известно, что у него техническое образование.



До начала боевых действий на востоке Украины Харченко работал инженером. Сведений о принадлежности Харченко к военным структурам России или Украины нет.



Харченко называл себя командиром разведки ГРУ "ДНР"

Зачем арестовали Харченко

Незаконная власть так называемой "ДНР" хочет таким образом изолировать Харченко. Бывший сослуживец Харченко в разговоре с ВВС считает, что делают это для того, чтобы предотвратить похищение Харченко спецслужбами СБУ.

Сейчас его удерживают в СИЗО самопровозглашенного "минюста ДНР". Оно расположено в Донецке на улице Кобозева, 4.

Какова роль Харченко в сбитии?

Леониду Харченко с позывным "Крот" Нидерланды предъявили официальное обвинение. Объединенная следственная группа, ведущая дело, считает, что Харченко принимал участие в перемещении по так называемой "ДНР" зенитно-ракетной установки "Бук", из которой сбили самолет.

Кому еще Нидерланды выдвинули обвинение в сбитии Boeing MH17

бывшему "министру обороны" так называемой "ДНР" Игорю Гиркину (Стрелкову);

(Стрелкову); генерал-майору Сергею Дубинскому (Хмурому) – командиру разведки "ДНР", офицеру ГРУ РФ;

(Хмурому) – командиру разведки "ДНР", офицеру ГРУ РФ; полковнику Олегу Пулатову (Гюрзе) – ветерану российских ВДВ, который перевозил "БУК" и организовывал охрану обломков самолета;

Сбитие МН17: самое главное

17 июля 2014 года над Донбассом из ракеты "Бук" сбили пассажирский Boeing 777 малазийской авиакомпании. Самолет выполнял рейс "Амстердам – ​​Куала-Лумпур". Погибли все , кто находился на борту: а это 298 человек .

над Донбассом из ракеты "Бук" сбили пассажирский Boeing 777 малазийской авиакомпании. Самолет выполнял рейс "Амстердам – ​​Куала-Лумпур". , кто находился на борту: а это . Следствие подтвердило, что ракету "Бук", которая попала в самолет, привезли на оккупированный Донбасс из 53-й зенитно-ракетной бригады РФ , дислоцирующейся в Курской области.

, дислоцирующейся в Курской области. Нидерланды выдвинули подозрение четырем лицам , среди них только один гражданин Украины – Леонид Харченко.

, среди них только один гражданин Украины – Леонид Харченко. Судебное дело началась в окружном суде Гааги 9 марта и продолжилась на следующий день.

Последнее судебное заседание провели 23 марта без публики в суде из-за тогдашнего распространения коронавируса.

Возобновить судебный процесс должны 8 июня.



Главные цифры о сбитом над Донбассом самолете / Инфографика 24 канала

