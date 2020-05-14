В Донецьку арештували підозрюваного у збитті Boeing MH17 Леоніда Харченка
Одного з чотирьох ключових підозрюваних у збитті малазійського Boeing MH17 над Донбасом Леоніда Харченка арештували. Повідомляється, що зробили це свої ж – так звана "влада ДНР".
Як повідомляє BBC, Харченка арештували ще у березні цього року біля його будинку на тимчасово окупованій території. Справа не стосуюється збиття літака, а є незначною – незаконне зберігання зброї і участь в несанкціонованому обшуку.
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Зазначається, що привід для затримання Харченка "надутий", оскільки щодо обшуків, то потерпілі не мають претензій. А нібито незаконна зброя – це пістолет, який в 2019 році видали в самопроголошеному "міністерстві держбезпеки". Її підозрюваний отримав від окупантів для особистого убезпечення через справу МН17.
Незаконна влада так званої "ДНР" хоче таким чином ізолювати Харченка. Колишній співслужбовець Харченка у розмові з ВВС вважає, що роблять задля того, аби запобігти викраденню Харченка спецслужбами СБУ.
Леонідові Харченку Нідерланди висунули офіційне звинувачення. Об'єднана слідча група, що веде справу, вважає, що Харченко брав участь в переміщенні по так званій ДНР зенітно-ракетну установку "Бук", з якої збили літак.
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Кому Нідерланди висунули обвинувачення у збитті Boeing MH17
- колишньому "міністру оборони" так званої "ДНР" Ігореві Гіркіну (Стрєлкову);
- генерал-майору Сергієві Дубінському (Хмурому) – командиру розвідки "ДНР", офіцеру ГРУ РФ;
- полковнику Олегові Пулатову (Гюрзі) – ветерану російських ВДВ, який перевезив "БУК" та організовував охорону уламків літака;
- громадянину України Леонідові Харченку (Кроту) – бойовику "ДНР", який переміщував "зенітку".
Збиття МН17: найголовніше
- 17 липня 2014 року над Донбасом з ракети "Бук" збили пасажирський Boeing 777 малазійської авіакомпанії. Літак виконував рейс "Амстердам – Куала-Лумпур". Загинули усі, хто перебував на борту: а це 298 осіб.
- Слідство підтвердило, що ракету "Бук", яка влучила в літак, привезли на окупований Донбас з 53-ої зенітно-ракетної бригади РФ, яка дислокується у Курській області.
- Нідерланди висунули підозру чотирьом особам, серед них лише один громадянин України – Леонід Харченко.
- Судова справа почалася в окружному суді Гааги 9 березня і продовжилася вже наступного дня.
- Останнє судове засідання провели 23 березня без публіки у суді через тодішнє поширення коронавірусу.
- Відновити судовий процес мають 8 червня.