В Донецьку арештували підозрюваного у збитті Boeing MH17 Леоніда Харченка

Одного з чотирьох ключових підозрюваних у збитті малазійського Boeing MH17 над Донбасом Леоніда Харченка арештували. Повідомляється, що зробили це свої ж – так звана "влада ДНР".

Як повідомляє BBC, Харченка арештували ще у березні цього року біля його будинку на тимчасово окупованій території. Справа не стосуюється збиття літака, а є незначною – незаконне зберігання зброї і участь в несанкціонованому обшуку.

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Зазначається, що привід для затримання Харченка "надутий", оскільки щодо обшуків, то потерпілі не мають претензій. А нібито незаконна зброя – це пістолет, який в 2019 році видали в самопроголошеному "міністерстві держбезпеки". Її підозрюваний отримав від окупантів для особистого убезпечення через справу МН17.

Незаконна влада так званої "ДНР" хоче таким чином ізолювати Харченка. Колишній співслужбовець Харченка у розмові з ВВС вважає, що роблять задля того, аби запобігти викраденню Харченка спецслужбами СБУ.

Леонідові Харченку Нідерланди висунули офіційне звинувачення. Об'єднана слідча група, що веде справу, вважає, що Харченко брав участь в переміщенні по так званій ДНР зенітно-ракетну установку "Бук", з якої збили літак.

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Кому Нідерланди висунули обвинувачення у збитті Boeing MH17

колишньому "міністру оборони" так званої "ДНР" Ігореві Гіркіну (Стрєлкову);

генерал-майору Сергієві Дубінському (Хмурому) – командиру розвідки "ДНР", офіцеру ГРУ РФ;

полковнику Олегові Пулатову (Гюрзі) – ветерану російських ВДВ, який перевезив "БУК" та організовував охорону уламків літака;

громадянину України Леонідові Харченку (Кроту) – бойовику "ДНР", який переміщував "зенітку".

Збиття МН17: найголовніше