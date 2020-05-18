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Украина в Гааге будет требовать у России компенсации за захват судов и моряков

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Украинские моряки домой вернулись 7 сентября 2019
Украинские моряки домой вернулись 7 сентября 2019 / bilyayivka.city

МИД Украины уже почти согласовало меморандум по делу о захвате Россией украинских моряков и кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Конечный срок подачи документов в Арбитражный трибунал в Гааге – 24 мая.

Срок подачи Украиной меморандума определили в конце ноября 2019 года. В МИД уверяют, что успевают. Об этом рассказал заместитель руководителя Министерства иностранных дел Украины Евгений Енин в интервью "Радио Свобода" 17 мая.

Напомним, 1 мая Буксир "Яны Капу", который захватили россияне в 2018 году, вернулся после ремонта в Одессу

Для чего нужен меморандум Украины Арбитражному суду в Гааге

Что именно будет содержать меморандум

Мы находимся на финальной стадии согласования этого меморандума. Мы уверенно подаем его в установленные судом сроки. Это не просто текст, это – доказательства,
– сказал Енин.

Меморандум Украины в Арбитражный суд в Гааге будет содержать:

  • Свидетельства моряков,
  • Результаты экспертиз,
  • Аргументированные исковые требования.

Чего требует Украина в Арбитражном суде

Украина в суде в Гааге требует следующее:

  • Гарантии прекращения уголовного преследования Россией украинских моряков (российская сторона вообще не имела права даже пытаться привлечь их к уголовной ответственности).
  • Вопрос компенсации – как материальной, так и моральной.

Правда, об размере компенсации Енин не сказал, ссылаясь на требования регламента арбитража: "Мы исходили из расчетов, в основу которых положен международный опыт, но не оглашаем конкретные суммы".

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Дело о плене и освобождении украинских моряков: коротко

  • 25 ноября 2018 россияне с применением оружия захватили у Керченского пролива украинские буксир "Яны Капу" и катера "Бердянск" и "Никополь". А вместе с ними задержали 24 украинских моряка.
  • 25 мая 2019 Международный трибунал ООН по морскому праву присудил России немедленно освободить  моряков и вернуть корабли. Однако Кремль длительное время игнорировал это решение.
  • И только 7 сентября 2019 моряки вернулись домой, однако лишь в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.
  • 18 ноября РФ передала Украине и корабли, но разграбленными. Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что суда не на ходу, более того – на них нет даже розеток и унитазов.
Автор: Олесь Друкач
Теги: Трибунал в Гааге Европейский суд МИД Украины Украинские моряки в плену Новости России Украина – Россия Новости политики Новости Украины
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