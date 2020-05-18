Украина в Гааге будет требовать у России компенсации за захват судов и моряков
МИД Украины уже почти согласовало меморандум по делу о захвате Россией украинских моряков и кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Конечный срок подачи документов в Арбитражный трибунал в Гааге – 24 мая.
Срок подачи Украиной меморандума определили в конце ноября 2019 года. В МИД уверяют, что успевают. Об этом рассказал заместитель руководителя Министерства иностранных дел Украины Евгений Енин в интервью "Радио Свобода" 17 мая.
Напомним, 1 мая Буксир "Яны Капу", который захватили россияне в 2018 году, вернулся после ремонта в Одессу
Для чего нужен меморандум Украины Арбитражному суду в Гааге
Что именно будет содержать меморандум
Мы находимся на финальной стадии согласования этого меморандума. Мы уверенно подаем его в установленные судом сроки. Это не просто текст, это – доказательства,
– сказал Енин.
Меморандум Украины в Арбитражный суд в Гааге будет содержать:
- Свидетельства моряков,
- Результаты экспертиз,
- Аргументированные исковые требования.
Чего требует Украина в Арбитражном суде
Украина в суде в Гааге требует следующее:
- Гарантии прекращения уголовного преследования Россией украинских моряков (российская сторона вообще не имела права даже пытаться привлечь их к уголовной ответственности).
- Вопрос компенсации – как материальной, так и моральной.
Правда, об размере компенсации Енин не сказал, ссылаясь на требования регламента арбитража: "Мы исходили из расчетов, в основу которых положен международный опыт, но не оглашаем конкретные суммы".
Кольцо вокруг России сжимается Дипломат рассказал о расследовании дела Boeing MH17
Дело о плене и освобождении украинских моряков: коротко
- 25 ноября 2018 россияне с применением оружия захватили у Керченского пролива украинские буксир "Яны Капу" и катера "Бердянск" и "Никополь". А вместе с ними задержали 24 украинских моряка.
- 25 мая 2019 Международный трибунал ООН по морскому праву присудил России немедленно освободить моряков и вернуть корабли. Однако Кремль длительное время игнорировал это решение.
- И только 7 сентября 2019 моряки вернулись домой, однако лишь в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.
- 18 ноября РФ передала Украине и корабли, но разграбленными. Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что суда не на ходу, более того – на них нет даже розеток и унитазов.