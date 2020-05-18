Украина в Гааге будет требовать у России компенсации за захват судов и моряков

МИД Украины уже почти согласовало меморандум по делу о захвате Россией украинских моряков и кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Конечный срок подачи документов в Арбитражный трибунал в Гааге – 24 мая.

Срок подачи Украиной меморандума определили в конце ноября 2019 года. В МИД уверяют, что успевают. Об этом рассказал заместитель руководителя Министерства иностранных дел Украины Евгений Енин в интервью " Радио Свобода " 17 мая.

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Для чего нужен меморандум Украины Арбитражному суду в Гааге

Что именно будет содержать меморандум

Мы находимся на финальной стадии согласования этого меморандума. Мы уверенно подаем его в установленные судом сроки. Это не просто текст, это – доказательства ,

– сказал Енин.

Меморандум Украины в Арбитражный суд в Гааге будет содержать:

Свидетельства моряков,

Результаты экспертиз,

Аргументированные исковые требования.

Чего требует Украина в Арбитражном суде

Украина в суде в Гааге требует следующее:

Гарантии прекращения уголовного преследования Россией украинских моряков (российская сторона вообще не имела права даже пытаться привлечь их к уголовной ответственности).

Вопрос компенсации – как материальной, так и моральной.

Правда, об размере компенсации Енин не сказал, ссылаясь на требования регламента арбитража: "Мы исходили из расчетов, в основу которых положен международный опыт, но не оглашаем конкретные суммы ".

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