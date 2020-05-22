Украина обратилась в Международный трибунал для наказания России

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин подписал меморандум, который передадут в Международный трибунал по морскому праву.

В то же время Дмитрий Кулеба отметил, что Украина делает это ради справедливости. Об этом министр иностранных дел сказал во время брифинга, передает 24 канал.

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Позиция МИД Украины

Кулеба пояснил, что Украина будет добиваться справедливости всеми доступными средствами.

Мы не хотим мести, мы хотим справедливости. Мы этой справедливости будем добиваться всеми доступными для нас средствами, и безусловно, что Международный трибунал по морскому праву – это один из таких средств,

– заявил Кулеба.

Что известно о меморандуме

Сроки подачи Украиной соответствующего меморандума были установлены в конце ноября 2019 года. Согласно расписанию, МИД должен подать документ до 24 мая.

Украина потребует от России моральной и материальной компенсации для украинских моряков.

Ранее в МИД Украины заявили, что украинская сторона прилагает усилия для установления арбитражным судом нарушения Россией Конвенции ООН по морскому праву во время захвата и удержания украинских военных судов "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу", а также 24 членов их экипажей.

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Захват украинских кораблей и моряков: главное

25 ноября 2018 года российские корабли вблизи Керченского пролива захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу". На борту украинских судов находились 24 украинских моряков, которых враг взял в плен.

25 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву осудил Россию и требовал немедленно освободить моряков и вернуть корабли.

Москва долго игнорировала это решение.

7 сентября 2019 года моряки вернулись домой, но только в рамках обмена пленными между Украиной и Россией.

18 ноября Россия передала Украине корабли, суда были разграблены. Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко тогда отметил, что суда не на ходу. На них нет даже розеток и унитазов.



Моряки, попавшие в плен в 2018 году / Инфографика 24 канал