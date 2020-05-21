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Відеоконференція РФ з жителями Криму: ЄС бере участь, порушуючи власний протокол

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Відеоконференція РФ з жителями Криму: ЄС бере участь
Відеоконференція РФ з жителями Криму: ЄС бере участь, порушуючи власний протокол / ua.korrespondent.net

Росія проведе 21 травня відеоконференцію з жителями окупованого Криму. На ній російський посол в ООН Василь Небензя виступить із заявами, а прихильники анексії – з презентаціями. У заході візьмуть участь 19 із 27 представників країн-членів ЄС та делегація Євросоюзу в ООН. А це – порушення чинного протоколу щодо контактів із фізичною владою півострова.

ЄС порушить свій же протокол

Конференцію, заплановану на 21 травня, організувала Москва. На ній планують розглянути поточну ситуацію у Криму, пише "Радіо Свобода".

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Двоє дипломатів із країн-членів ЄС повідомили, що до 19 із 27 представників країн ЄС на різних рівнях, а також делегація ЄС в ООН, планують брати участь у події,
йдеться у повідомленні.

Участь у такому заході Євросоюзу є порушенням правил щодо контактів із так званою "владою" анексованого Росією Криму

Що відомо про відеозустріч

Російський посол в ООН Василь Небензя виступить зі вступною і завершальною заявами. Також заплановані презентації прихильників російської анексії.

Учасники конференції:

  • заступник голови підконтрольного Кремлю Духовного управління мусульман Криму і Севастополя Есадуллах Баіров;
  • голова громадської організації "Українська громада Криму" Анастасія Гридчина;
  • керівник проросійської телерадіокомпанії "Міллет" Ервін Мусаєв;
  • ведучий проросійського кримського телеканалу "Крим" Олександр Макар.

Важливо! Україна разом з партнерами ще 6 березня 2020 року провела неформальне засідання членів Радбезу ООН за формулою Арріа. На ньому розглянули ситуацію у Криму. Тоді міжнародна спільнота засудила окупацію РФ території півострова.

Анексія Криму: основне

  • Росія захопила український півострів у лютому – березні 2014 року. Окупанти провели там "референдум" під наглядом озброєних людей у ​​військовій формі.
  • Весь цивілізований світ визнав анексію Криму незаконною й засудив дії Росії. Згодом проти РФ ввели санкції.
  • Для Кремля анексія Криму – це "відновлення історичної справедливості".
Автор: Наталія Пристанська
Теги: Новини Росії Новини політики Євросоюз Україна – Росія ООН Новини Криму Анексія Криму Новини України
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