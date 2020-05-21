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Видеоконференция РФ с жителями Крыма: ЕС участвует, нарушая собственный протокол

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Видеоконференция РФ с жителями Крыма: ЕС участвует
Видеоконференция РФ с жителями Крыма: ЕС участвует, нарушая собственный протокол / ua.korrespondent.net

Россия проведет 21 мая видеоконференцию с жителями оккупированного Крыма. На ней российский посол в ООН Василий Небензя выступит с заявлениями, а сторонники аннексии – с презентациями. В мероприятии примут участие 19 из 27 представителей стран-членов ЕС и делегация Евросоюза в ООН. А это – нарушение действующего протокола о контактах с физической властью полуострова.

ЕС нарушит свой же протокол

Конференцию, запланированную на 21 мая, организовала Москва. На ней планируют рассмотреть текущую ситуацию в Крыму, пишет "Радио Свобода".

Обратите внимание РФ созывает видеоконференцию по Крыму, чтобы оправдать свой провал в ООН, – Кислица

Двое дипломатов из стран-членов ЕС сообщили, что около 19 из 27 представителей стран ЕС на разных уровнях, а также делегация ЕС в ООН планируют участвовать в мероприятии,
– говорится в сообщении.

Участие в таком мероприятии Евросоюза является нарушением правил контактов с так называемой "властью" аннексированного Россией Крыма

Что известно о видеовстрече

Российский посол в ООН Василий Небензя выступит со вступительным и заключительным заявлениями. Также запланированы презентации сторонников российской аннексии.

Участники конференции:

  • заместитель председателя подконтрольного Кремлю Духовного управления мусульман Крыма и Севастополя Эсадуллах Баиров;
  • председатель общественной организации "Украинская община Крыма" Анастасия Гридчина;
  • руководитель пророссийской телерадиокомпании "Миллет" Эрвин Мусаев;
  • ведущий пророссийского крымского телеканала "Крым" Александр Макар.

Важно! Украина вместе с партнерами еще 6 марта 2020 года провела неформальное заседание членов Совбеза ООН по формуле Арри. На нем рассмотрели ситуацию в Крыму. Тогда международное сообщество осудило оккупацию РФ территории полуострова.

Аннексия Крыма: основное

  • Россия захватила украинский полуостров в феврале – марте 2014 года. Оккупанты провели там "референдум" под присмотром вооруженных людей в военной форме.
  • Весь цивилизованный мир признал аннексию Крыма незаконной и осудил действия России. Впоследствии против РФ ввели санкции.
  • Для Кремля аннексия Крыма – это "восстановление исторической справедливости".
Автор: Наталия Пристанская
Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Евросоюз Украина – Россия ООН Новости Крыма Аннексия Крыма
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