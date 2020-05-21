Видеоконференция РФ с жителями Крыма: ЕС участвует, нарушая собственный протокол

Россия проведет 21 мая видеоконференцию с жителями оккупированного Крыма. На ней российский посол в ООН Василий Небензя выступит с заявлениями, а сторонники аннексии – с презентациями. В мероприятии примут участие 19 из 27 представителей стран-членов ЕС и делегация Евросоюза в ООН. А это – нарушение действующего протокола о контактах с физической властью полуострова.

ЕС нарушит свой же протокол

Конференцию, запланированную на 21 мая, организовала Москва. На ней планируют рассмотреть текущую ситуацию в Крыму, пишет "Радио Свобода".

Обратите внимание РФ созывает видеоконференцию по Крыму, чтобы оправдать свой провал в ООН, – Кислица

Двое дипломатов из стран-членов ЕС сообщили, что около 19 из 27 представителей стран ЕС на разных уровнях, а также делегация ЕС в ООН планируют участвовать в мероприятии,

– говорится в сообщении.

Участие в таком мероприятии Евросоюза является нарушением правил контактов с так называемой "властью" аннексированного Россией Крыма

Что известно о видеовстрече

Российский посол в ООН Василий Небензя выступит со вступительным и заключительным заявлениями. Также запланированы презентации сторонников российской аннексии.

Участники конференции:

заместитель председателя подконтрольного Кремлю Духовного управления мусульман Крыма и Севастополя Эсадуллах Баиров;

председатель общественной организации "Украинская община Крыма" Анастасия Гридчина;

руководитель пророссийской телерадиокомпании "Миллет" Эрвин Мусаев;

ведущий пророссийского крымского телеканала "Крым" Александр Макар.

Важно! Украина вместе с партнерами еще 6 марта 2020 года провела неформальное заседание членов Совбеза ООН по формуле Арри. На нем рассмотрели ситуацию в Крыму. Тогда международное сообщество осудило оккупацию РФ территории полуострова.

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