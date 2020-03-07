Итоги Совбеза ООН по Крыму: о новых санкциях и ответственности России

К шестой годовщине оккупации Россией Крыма Совбез ООН провел заседание по ситуации на полуострове. США напомнили о своих санкциях против РФ и предложили другим странам ввести такие же. Чубаров призвал отказаться от закупки любых российских энергоносителей.

Заседание Совбеза ООН созвала Украина при поддержке западных партнеров, пишет " Радио Свобода ".

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США призвали к новым санкциям против России

Во время заседания представитель США Шерит Норман Шале заявила, что "США полны решимости привлечь Россию к ответственности за оккупацию Крыма".

Также госпожа посол призвала мировое сообщество вводить новые санкции против России за ее действия в Крыму. В частности, к "представителям правоохранительных органов, которые применяли пытки к крымско-татарским активистам".

Представитель США на заседании обратилась к России с требованием предоставить доступ представителям ООН и ОБСЕ на территорию аннексированного полуострова. "Согласно данным Freedom House, со свободой прессы там положение одно из худших в мире ", – отметила Норман Шале.

Чубаров предложил отказаться от российских энергоносителей

Председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров призвал ввести эмбарго (запрет на импорт) на все виды российских энергоносителей, чтобы "заставить Россию вернуть Крым и Донбасс".

Мы говорим о необходимости принятия жестких экономических, политических, дипломатических действий. Среди них и введение международного эмбарго на все российские энергоносители,

– подчеркнул Чубаров.

Он также напомнил международному сообществу о Марше достоинства – мирном шествии с материка на полуостров, которое запланировали на 3 мая.

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Россия "стирает" украинцев в Крыму

В ТСН процитировали слова постоянного представителя Президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антона Корниевича по ситуации в Крыму.

Российская Федерация стирает национальную гражданскую идентичность украинцев в Крыму, крымских татар. То есть – создает гражданина, который, по сути, не знает и не помнит, кто он,

– сказал Корниевич в кулуарах Совбеза ООН.

Россияне же на любые заявления по Крыму, которые не соответствовали их видению, или демонстративно возмущались, или игнорировали, или отвечали на них стандартными фразами, как и на остальных дипломатических мероприятиях.

Важно! По итогам таких заседаний Совбеза ООН никаких новых документов не принимают, но такие заседания нужны: они готовят почву для новой резолюции по Крыму, которую, скорее всего, примут осенью на 75-й Генассамблее ООН.

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