Итоги Совбеза ООН по Крыму: о новых санкциях и ответственности России
К шестой годовщине оккупации Россией Крыма Совбез ООН провел заседание по ситуации на полуострове. США напомнили о своих санкциях против РФ и предложили другим странам ввести такие же. Чубаров призвал отказаться от закупки любых российских энергоносителей.
Заседание Совбеза ООН созвала Украина при поддержке западных партнеров, пишет "Радио Свобода".
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США призвали к новым санкциям против России
Во время заседания представитель США Шерит Норман Шале заявила, что "США полны решимости привлечь Россию к ответственности за оккупацию Крыма".
Также госпожа посол призвала мировое сообщество вводить новые санкции против России за ее действия в Крыму. В частности, к "представителям правоохранительных органов, которые применяли пытки к крымско-татарским активистам".
Представитель США на заседании обратилась к России с требованием предоставить доступ представителям ООН и ОБСЕ на территорию аннексированного полуострова. "Согласно данным Freedom House, со свободой прессы там положение одно из худших в мире", – отметила Норман Шале.
Чубаров предложил отказаться от российских энергоносителей
Председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров призвал ввести эмбарго (запрет на импорт) на все виды российских энергоносителей, чтобы "заставить Россию вернуть Крым и Донбасс".
Мы говорим о необходимости принятия жестких экономических, политических, дипломатических действий. Среди них и введение международного эмбарго на все российские энергоносители,
– подчеркнул Чубаров.
Он также напомнил международному сообществу о Марше достоинства – мирном шествии с материка на полуостров, которое запланировали на 3 мая.
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Россия "стирает" украинцев в Крыму
В ТСН процитировали слова постоянного представителя Президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антона Корниевича по ситуации в Крыму.
Российская Федерация стирает национальную гражданскую идентичность украинцев в Крыму, крымских татар. То есть – создает гражданина, который, по сути, не знает и не помнит, кто он,
– сказал Корниевич в кулуарах Совбеза ООН.
Россияне же на любые заявления по Крыму, которые не соответствовали их видению, или демонстративно возмущались, или игнорировали, или отвечали на них стандартными фразами, как и на остальных дипломатических мероприятиях.
Важно! По итогам таких заседаний Совбеза ООН никаких новых документов не принимают, но такие заседания нужны: они готовят почву для новой резолюции по Крыму, которую, скорее всего, примут осенью на 75-й Генассамблее ООН.
Что следует помнить об аннексии Крыма в 2014 году
- Россия захватила украинский полуостров в феврале – марте 2014 и провела "референдум" под пристальным наблюдением вооруженных людей в военной форме.
- Почти все страны мира и международные организации признали аннексию Крыма незаконной и осудили действия России, за которые и ввели против нее экономические санкции.
- Россия безапелляционно все отрицает, для Кремля аннексия Крыма – это "восстановление исторической справедливости".