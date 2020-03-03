Сколько российских войск в Крыму и угрожают ли они Украине: данные разведки
Россия в Крыму не только активно увеличивает количество военных, но и завозит новейшее вооружение. Группировка более чем 30 тысяч солдат со всем спектром бомбардировочной и истребительной авиации и боевыми кораблями способна поразить любую цель на территории Украины.
Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, пишет "Обозреватель".
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Сколько российских войск расположены в Крыму
После оккупации украинского Крыма Россия начала активно наращивать на полуострове свое военное присутствие. В частности, по данным разведки, в 2014 году к началу агрессии там было примерно 10 – 12 тысяч россиян, в 2019 же уже более 32 тысяч. То есть, в 2,5 раза больше.
Причем выросла не только численность личного состава, но и вооружения: больше стало российских боевых кораблей и самолетов. Если раньше в Крыму были только самолеты морской авиации, патрульные и Су-24, то теперь там дислоцируют "почти весь спектр бомбардировочной и истребительной авиации".
Скибицкий отметил, что ранее на полуострове вообще не было средств противовоздушной обороны С-400, теперь они там есть, как и противокорабельные ракетные комплексы "Бал" и "Бастион".
Этот потенциал и в дальнейшем будет наращиваться. На сегодня РФ использует Крым как форпост для проекции силы не только в Черноморском регионе, но и как свою основную базу для применения войск России в Сирии,
– считает представитель ГУР.
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Есть ли угроза для Украины
Скибицкий убежден, что угроза для Украины растет: "Боевые самолеты и вертолеты, дислоцированные на севере полуострова, могут вместе с воздушно-десантными войсками выполнять штурмовые операции на нашей территории".
Представитель разведки также посоветовал вспомнить мощные показательные учения межвидовой группировки войск в Крыму в январе 2020, на которых присутствовал и сам Путин.
Там были и "Калибр", и пуски гиперзвуковых ракет "Кинжал" и другие. С одной стороны, это была демонстрация, с другой – освоение театра военных действий в нашем регионе,
– считает Скибицкий.
Разведчик отметил: противокорабельные ракеты системы "Калибр" могут поражать цели на стратегическом расстоянии, а российская авиация с территории Крыма может атаковать любую цель на всей территории Украины.
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По словам Скибицкого, украинская разведка знает, что группировку войск РФ на оккупированном полуострове будут наращивать и дальше, причем новейшим вооружением и военной техникой.
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