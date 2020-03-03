Сколько российских войск в Крыму и угрожают ли они Украине: данные разведки

Россия в Крыму не только активно увеличивает количество военных, но и завозит новейшее вооружение. Группировка более чем 30 тысяч солдат со всем спектром бомбардировочной и истребительной авиации и боевыми кораблями способна поразить любую цель на территории Украины.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, пишет " Обозреватель ".

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Сколько российских войск расположены в Крыму

После оккупации украинского Крыма Россия начала активно наращивать на полуострове свое военное присутствие. В частности, по данным разведки, в 2014 году к началу агрессии там было примерно 10 – 12 тысяч россиян, в 2019 же уже более 32 тысяч. То есть, в 2,5 раза больше.

Причем выросла не только численность личного состава, но и вооружения: больше стало российских боевых кораблей и самолетов. Если раньше в Крыму были только самолеты морской авиации, патрульные и Су-24, то теперь там дислоцируют " почти весь спектр бомбардировочной и истребительной авиации ".

Скибицкий отметил, что ранее на полуострове вообще не было средств противовоздушной обороны С-400, теперь они там есть, как и противокорабельные ракетные комплексы "Бал" и "Бастион".

Этот потенциал и в дальнейшем будет наращиваться. На сегодня РФ использует Крым как форпост для проекции силы не только в Черноморском регионе, но и как свою основную базу для применения войск России в Сирии,

– считает представитель ГУР.

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Есть ли угроза для Украины

Скибицкий убежден, что угроза для Украины растет: "Боевые самолеты и вертолеты, дислоцированные на севере полуострова, могут вместе с воздушно-десантными войсками выполнять штурмовые операции на нашей территории".

Представитель разведки также посоветовал вспомнить мощные показательные учения межвидовой группировки войск в Крыму в январе 2020, на которых присутствовал и сам Путин.

Там были и "Калибр", и пуски гиперзвуковых ракет "Кинжал" и другие. С одной стороны, это была демонстрация, с другой – освоение театра военных действий в нашем регионе,

– считает Скибицкий.

Разведчик отметил: противокорабельные ракеты системы "Калибр" могут поражать цели на стратегическом расстоянии, а российская авиация с территории Крыма может атаковать любую цель на всей территории Украины.

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