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      Конфликт в Сирии: грозит ли Европе новый миграционный кризис

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      В сирийской провинции Идлиб возобновились бои. Гражданское население вынуждено бежать в соседнюю Турцию, а оттуда – в Европу. На границе Турции и Греции находятся уже более 15 тысяч беженцев. Приведет ли обострение в Сирии к новой миграционной волне в Европе – читайте дальше.

      Новую волну мигрантов повлекло обострение боев в провинции Идлиб на прошлой неделе. Армия Асада при поддержке российской авиации атаковала турецких солдат, патрулировавших в соответствии с договоренностями с Кремлем. В ответ Анкара, которая выступает на стороне сирийской оппозиции, объявила военную операцию "Весенний щит".

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      Бои заставили гражданских, которые прятались от преследований режима Асада в провинции Идлиб, бежать к границе с Турцией. Там не готовы к наплыву беженцев, ведь на турецкой территории уже приютили более 3,5 миллиона сирийцев. В Анкаре нашли способ облегчить ситуацию.

      Мы открыли пограничные пункты. На сегодня около 18 тысяч мигрантов прошли через них,
      – отметил президент Турции Реджеп Эрдоган.

      В ответ Афины ввели чрезвычайное положение на границе с Турцией и направили туда дополнительные воинские подразделения для сдерживания мигрантов. На фоне нового кризиса ряд западных политиков обвинил Турцию в использовании мигрантов как инструмента давления на ЕС, ведь Анкара стремится помешать силам Асада при поддержке русских захватить весь Идлиб.

      Сомнительных методов достижения своих целей в геополитике не чурается и Москва.

      "Дипломатия кризисов, которые она (Россия – 24 канал) устраивает. Это и Украина, и Сирия, и Ливия. Это не только инструменты расшатывания ситуации. Это путь, который позволяет России быть нужной в каких-то переговорах многостороннего формата и является попыткой выйти из этой полуизоляции, которую она получила после оккупации Крыма", – сказал глава фонда "Майдан иностранных дел" Олег Белоколос.

      В Брюсселе созывают экстренное заседание министров иностранных дел. В то же время тысячи беженцев из бедных стран вынуждены ночевать под открытым небом на границе Турции и Греции.

      Что известно об обострении конфликта в Сирии?
      Российская авиация атаковала турецкий конвой вечером 27 февраля. Погибли по меньшей мере 33 военных, многие получили ранения. После атаки президент Турции Реджеп Эрдоган созвал срочное совещание Совета нацбезопасности. В ответ на действия российской авиации турецкие войска развернули атаку по всем известным им объектам режима Башара Асада, которого поддерживает Россия в Сирии.

      В то же время Россия все отрицает и утверждает, что ее авиация не наносила никаких ударов по Идлибу. Из-за обострения в Сирии ООН уже опубликовала заявление на своем официальном сайте. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш "призвал к немедленному прекращению огня". Он выразил особую обеспокоенность в связи с ростом риска для гражданских лиц.

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      Автор: Мария Савчук
      Теги: Новости России Реджеп Эрдоган беженцы Атака России на Турцию в Сирии Война в Сирии Новости Украины
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