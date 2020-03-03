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      Конфлікт у Сирії: чи загрожує Європі нова міграційна криза

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      В сирійській провінції Ідліб відновилися бої. Цивільне населення змушене тікати до сусідньої Туреччини, а звідти – до Європи. На кордоні Туреччини та Греції перебувають вже понад 15 тисяч біженців. Чи призведе загострення у Сирії до нової міграційної хвилі у Європі – читайте далі.

      Нову хвилю мігрантів спричинило загострення боїв в провінції Ідліб минулого тижня. Армія Асада за підтримки російської авіації атакувала турецьких солдатів, які патрулювали відповідно до домовленостей з Кремлем. У відповідь Анкара, яка виступає на боці сирійської опозиції, оголосила військову операцію "Весняний щит".

      Читайте також: Війна у Сирії: чим загрожує Україні протистояння Туреччини і Росії

      Бої змусили цивільних, які ховалися від переслідувань режиму Асада в провінції Ідліб, тікати до кордонів з Туреччиною. Там не готові до напливу біженців, адже на турецькій території вже прихистили понад 3,5 мільйони сирійців. В Анкарі знайшли спосіб полегшити ситуацію.

      Ми відкрили прикордонні пункти. Станом на сьогодні близько 18 тисяч мігрантів пройшли крізь них,
      – зазначив президент Туреччини Реджеп Ердоган.

      У відповідь Афіни запровадили надзвичайний стан на кордоні з Туреччиною і направили туди додаткові військові підрозділи для стримання мігрантів. На тлі нової кризи низка західних політиків звинуватила Туреччину у використанні мігрантів як інструменту тиску на ЄС, адже Анкара прагне завадити силам Асада за підтримки росіян захопити весь Ідліб. 

      Сумнівних методів досягнення власних цілей у геополітиці не цурається і Москва.

      "Дипломатія криз, які вона (Росія, – 24 канал) влаштовує. Це і Україна, і Сирія, і Лівія. Це не лише інструменти розхитування ситуації. Це шлях, який дозволяє Росії бути потрібною в якихось перемовинах багатостороннього формату і є спробою вийти з цієї напів ізоляції, яку вона отримала після окупації Криму", – сказав глава фонду "Майдан закордонних справ" Олег Бєлоколос.

      У Брюсселі скликають екстрене засідання міністрів закордонних справ. Водночас тисячі біженців з бідних країн змушені ночувати просто неба на кордоні Туреччини і Греції.

      Що відомо про загострення конфлікту в Сирії? Російська авіація атакувала турецький конвой увечері, 27 лютого. Загинули щонайменше 33 військових, багато людей зазнали поранень. Після атаки президент Туреччини Реджеп Ердоган скликав термінову нараду Ради нацбезпеки. У відповідь на дії російської авіації турецькі війська розгорнули атаку по усіх відомих їм об'єктах режиму Башара Асада, якого підтримує Росія у Сирії.

      Водночас Росія все заперечує та переконує, що її авіація не завдавала жодних ударів по Ідлібу. Через загострення в Сирії ООН вже опублікувала заяву на своєму офіційному сайті. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш "закликав до негайного припинення вогню". Він висловив особливу стурбованість у зв'язку зі зростанням ризику для цивільних осіб.

      Як зробити сирники: прості рецепти приготування
      2 березня
      Автор: Марія Савчук
      Теги: Новини Росії Реджеп Ердоган біженці Атака Росії на Туреччину в Сирії Війна у Сирії Новини України
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