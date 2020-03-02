Війна у Сирії: чим загрожує Україні протистояння Туреччини і Росії

Для України через протистояння в Сирії між Туреччиною і Росією існує загроза. Краще, щоб Ердоган переграв Путіна. Це ослабить Кремль.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.

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Для України загроза в тому, що Росія через сирійське протистояння з Туреччиною може посилити свої позиції на міжнародній політичній арені. І Києву буде важче вести переговори щодо врегулювання збройного конфлікту на Донбасі. Тому, чим слабкіше Росія на міжнародній арені, тим краще для України,

– підкреслює Олег Жданов.

Крім того, додає військовий, Путін уже маніпулює Європою, як шулер картковою колодою. Якщо Путіну вдасться досягти компромісу на своїх умовах з Ердоганом, то далі він тиснутиме на Європу відносно України. Зокрема, вимагатиме від нас поступок по Донбасу на умовах Кремля.

Експерт також відзначив, що у зв’язку із загостренням у Сирії Путін уже задіяв військові бази в Криму. Є інформація, що два фрегата з крилатими ракетами "Калібр" чорноморського флоту Росії вийшли з Севастополя.

Загострення в Сирії: коротко