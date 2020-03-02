Війна у Сирії: чим загрожує Україні протистояння Туреччини і Росії
Для України через протистояння в Сирії між Туреччиною і Росією існує загроза. Краще, щоб Ердоган переграв Путіна. Це ослабить Кремль.
Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.
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Для України загроза в тому, що Росія через сирійське протистояння з Туреччиною може посилити свої позиції на міжнародній політичній арені. І Києву буде важче вести переговори щодо врегулювання збройного конфлікту на Донбасі. Тому, чим слабкіше Росія на міжнародній арені, тим краще для України,
– підкреслює Олег Жданов.
Крім того, додає військовий, Путін уже маніпулює Європою, як шулер картковою колодою. Якщо Путіну вдасться досягти компромісу на своїх умовах з Ердоганом, то далі він тиснутиме на Європу відносно України. Зокрема, вимагатиме від нас поступок по Донбасу на умовах Кремля.
Експерт також відзначив, що у зв’язку із загостренням у Сирії Путін уже задіяв військові бази в Криму. Є інформація, що два фрегата з крилатими ракетами "Калібр" чорноморського флоту Росії вийшли з Севастополя.
Загострення в Сирії: коротко
- Увечері 27 лютого російська авіація атакувала турецький конвой. В результаті, загинули щонайменше 33 військових, багато людей зазнали поранень.
- Після авіаудару президент Туреччини Реджеп Ердоган скликав термінову нараду Ради нацбезпеки. Деякі ЗМІ пишуть, що зранку ймовірно буде оголошення про початок війни Сирії.
- У відповідь на дії російської авіації турецькі війська розгорнули атаку по усіх відомих їм об'єктах режиму Башара Асада, якого підтримує Росія у Сирії.
- Після нападу у Стамбулі біля генконсульства Росії зібралися активісти, які звинувачували росіян у вбивстві турецьких героїв.
- Росія все заперечує та переконує, що її авіація не завдавала жодних ударів по Ідлібу.
- Через загострення в Сирії ООН вже опублікувала заяву на своєму офіційному сайті. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш "закликав до негайного припинення вогню", а також він висловив особливу стурбованість у зв'язку зі зростанням ризику для цивільних осіб.