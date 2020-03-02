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      АТАКА РОСІЇ НА ТУРЕЧЧИНУ В СИРІЇ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      Війна у Сирії: чим загрожує Україні протистояння Туреччини і Росії

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      Україні краще, щоб Ердоган переграв Путіна / gettyimages.com

      Для України через протистояння в Сирії між Туреччиною і Росією існує загроза. Краще, щоб Ердоган переграв Путіна. Це ослабить Кремль.

      Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.

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      Для України загроза в тому, що Росія через сирійське протистояння з Туреччиною може посилити свої позиції на міжнародній політичній арені. І Києву буде важче вести переговори щодо врегулювання збройного конфлікту на Донбасі. Тому, чим слабкіше Росія на міжнародній арені, тим краще для України,
      – підкреслює Олег Жданов.

      Крім того, додає військовий, Путін уже маніпулює Європою, як шулер картковою колодою. Якщо Путіну вдасться досягти компромісу на своїх умовах з Ердоганом, то далі він тиснутиме на Європу відносно України. Зокрема, вимагатиме від нас поступок по Донбасу на умовах Кремля.

      Експерт також відзначив, що у зв’язку із загостренням у Сирії Путін уже задіяв військові бази в Криму. Є інформація, що два фрегата з крилатими ракетами "Калібр" чорноморського флоту Росії вийшли з Севастополя.

      Загострення в Сирії: коротко

      • Увечері 27 лютого російська авіація атакувала турецький конвой. В результаті, загинули щонайменше 33 військових, багато людей зазнали поранень.
      • Після авіаудару президент Туреччини Реджеп Ердоган скликав термінову нараду Ради нацбезпеки. Деякі ЗМІ пишуть, що зранку ймовірно буде оголошення про початок війни Сирії.
      • У відповідь на дії російської авіації турецькі війська розгорнули атаку по усіх відомих їм об'єктах режиму Башара Асада, якого підтримує Росія у Сирії.
      • Після нападу у Стамбулі біля генконсульства Росії зібралися активісти, які звинувачували росіян у вбивстві турецьких героїв.
      • Росія все заперечує та переконує, що її авіація не завдавала жодних ударів по Ідлібу.
      • Через загострення в Сирії ООН вже опублікувала заяву на своєму офіційному сайті. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш "закликав до негайного припинення вогню", а також він висловив особливу стурбованість у зв'язку зі зростанням ризику для цивільних осіб.
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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Війна у Сирії Атака Росії на Туреччину в Сирії Володимир Путін Реджеп Ердоган Новини політики Анексія Криму
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