Путін готовий до переділу світу: аналітик оцінив гучні плани РФ на 9 травня

Для Росії День Перемоги – фіксація імперський апетитів, посилення міфу, що РФ – єдиний центральний переможець у Другій світовій війні. Путін намагається показати, що готовий до нового переділу світу, тому запросив лідерів ЄС і США.

Таку думку 24 каналу висловив партнер у Kyivstratpro Тарас Семенюк.

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На 75-річчя перемоги у Другій світовій війні Путін збирає свого роду союзників. Президент Франції Макрон на тлі відходу канцлера ФРН Меркель від влади хоче, щоб його країна зайняла ведуче місце в ЄС. До того ж, Франція – єдина ядерна держава в ЄС. Президент Зеленський навряд чи поїде. Але представник США, цілком імовірно,

– вважає Тарас Семенюк.

За його словами, Україну вважають єдиним острівцем нестабільності в Європі, який потрібно вирішити. Тому Європа буде готова до будь-яких сценаріїв заради припинення конфлікту на Донбасі.

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"Глобальним компромісом може бути зменшення активності інтеграції України до НАТО в обмін на особливе партнерство з США. За прикладом Південної Кореї, Японії, Австралії і Нової Зеландії. Умовне невтручання США у переговорний процес між Україною і Росією може означати саме такий варіант", – говорить Семенюк.

Міжнародник додає: Трамп неодноразово наголошував, що Україна і Росія можуть самостійно домовитися. Тому Вашингтон не призначає спецпредставника в Україну замість Курта Волкера. І Україна тепер один на один з Росією.

Протистояння з Росією сам-на сам Україні буде складно вирішити на свою користь. У Росії ресурси, контроль над ОРДЛО. Очевидно, що на боці росіян лояльність ЄС. В Європі не кажуть напряму про скасування санкцій, але готові включати Москву до великих перемовин і великої угоди,

– наголошує Тарас Семенюк.

Що відомо про парад у Москві до 9 травня?

Парад для святкування перемоги у Другій світовій у Москві відбувається кожного року.

Минулого 2019 року на парад до Москви приїхали 30 представників різних країн, серед яких В'єтнам, Зімбабве, Сербія, Китай, Куба та інші. Відмовилися їхати навіть Кім Чен Ин та Олександр Лукашенко.

На парад 2020 року Путін запросив західних лідерів. Зокрема, президент Франції Макрон дав свою згоду. Як повідомляє The Guardian, лідери Великобританії і США можуть приїхати до України 8 травня для участі в заходах із вшанування пам'яті загиблих у Другій світовій війні. Вони зроблять це для того, щоб пом'якшити реакцію світу на їх участь у Дні перемоги в Росії.

Департамент доступу до публічної інформації Офісу Президента повідомив, що Російська Федерація не надіслала українському президенту Володимиру Зеленському офіційне запрошення на святкування 75-річчя перемоги у Другій світовій війні 9 травня 2020 року.

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