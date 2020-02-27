Путін готовий до переділу світу: аналітик оцінив гучні плани РФ на 9 травня
Для Росії День Перемоги – фіксація імперський апетитів, посилення міфу, що РФ – єдиний центральний переможець у Другій світовій війні. Путін намагається показати, що готовий до нового переділу світу, тому запросив лідерів ЄС і США.
Таку думку 24 каналу висловив партнер у Kyivstratpro Тарас Семенюк.
Читайте також: Трамп хоче примирення України і Росії: що скажуть у Кремлі
На 75-річчя перемоги у Другій світовій війні Путін збирає свого роду союзників. Президент Франції Макрон на тлі відходу канцлера ФРН Меркель від влади хоче, щоб його країна зайняла ведуче місце в ЄС. До того ж, Франція – єдина ядерна держава в ЄС. Президент Зеленський навряд чи поїде. Але представник США, цілком імовірно,
– вважає Тарас Семенюк.
За його словами, Україну вважають єдиним острівцем нестабільності в Європі, який потрібно вирішити. Тому Європа буде готова до будь-яких сценаріїв заради припинення конфлікту на Донбасі.
Цікаво: Провали Путіна на зовнішній арені: чому Україна стала топ-темою
"Глобальним компромісом може бути зменшення активності інтеграції України до НАТО в обмін на особливе партнерство з США. За прикладом Південної Кореї, Японії, Австралії і Нової Зеландії. Умовне невтручання США у переговорний процес між Україною і Росією може означати саме такий варіант", – говорить Семенюк.
Міжнародник додає: Трамп неодноразово наголошував, що Україна і Росія можуть самостійно домовитися. Тому Вашингтон не призначає спецпредставника в Україну замість Курта Волкера. І Україна тепер один на один з Росією.
Протистояння з Росією сам-на сам Україні буде складно вирішити на свою користь. У Росії ресурси, контроль над ОРДЛО. Очевидно, що на боці росіян лояльність ЄС. В Європі не кажуть напряму про скасування санкцій, але готові включати Москву до великих перемовин і великої угоди,
– наголошує Тарас Семенюк.
Що відомо про парад у Москві до 9 травня?
- Парад для святкування перемоги у Другій світовій у Москві відбувається кожного року.
- Минулого 2019 року на парад до Москви приїхали 30 представників різних країн, серед яких В'єтнам, Зімбабве, Сербія, Китай, Куба та інші. Відмовилися їхати навіть Кім Чен Ин та Олександр Лукашенко.
- На парад 2020 року Путін запросив західних лідерів. Зокрема, президент Франції Макрон дав свою згоду. Як повідомляє The Guardian, лідери Великобританії і США можуть приїхати до України 8 травня для участі в заходах із вшанування пам'яті загиблих у Другій світовій війні. Вони зроблять це для того, щоб пом'якшити реакцію світу на їх участь у Дні перемоги в Росії.
- Департамент доступу до публічної інформації Офісу Президента повідомив, що Російська Федерація не надіслала українському президенту Володимиру Зеленському офіційне запрошення на святкування 75-річчя перемоги у Другій світовій війні 9 травня 2020 року.
Міфи про Велику Вітчизняну війну і 9 травня: дивіться відео