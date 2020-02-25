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      Кремль не запросив Зеленського на парад 9 травня

      -
      Кремль не запросив Зеленського на парад / Офіс Президента

      Російська Федерація не надіслала українському президенту Володимиру Зеленському офіційне запрошення на святкування 75-річчя перемоги у Другій світовій війні 9 травня 2020 року.

      Про це повідомив Департамент доступу до публічної інформації Офісу Президента на запит "Української правди".

      Тим часом: Росія у складному становищі, ми побачимо її розвал, – Данілов

      Водночас в Офісі Президента ніяк не прокоментували нещодавню пропозицію депутата від партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадима Рабіновича. Він пропонував направити парламентську делегацію до Москви для участі у параді 9 травня.

      Довідка. Минулого року на парад до Москви приїхали 30 представників різних країн, серед яких В'єтнам, Зімбабве, Сербія, Китай, Куба та інші. На цей парад відмовилися їхати навіть Кім Чен Ин та Олександр Лукашенко.

      Зауважимо, що у серпні 2019 року помічник Путіна Юрій Ушаков заявляв, що Кремль направить президенту України Володимиру Зеленському запрошення на святкування 75-річчя перемоги у Великій вітчизняній війні 9 травня 2020 року.

      Що відомо про парад у Москві до 9 травня?Парад для святкування перемоги у Другій світовій у Москві відбувається кожного року.

      Минулого 2019 року у Москві в параді до Дня перемоги участь взяли понад 13 тисяч військовослужбовців та колони військової техніки, а за всім дійством вже традиційно наглядали снайпери. Мала бути і авіація, однак погода не дозволила. Не обійшлось і без неоднозначних заяв очільника Кремля Володимира Путіна. Перед парадом він назвав Київ "стародавнім руським містом".

      Міфи про Велику Вітчизняну війну і 9 травня: дивіться відео

       

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Москва День Перемоги Офіс Президента Новини Росії Володимир Путін Історія 9 травня Володимир Зеленський
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