Кремль не пригласил Зеленского на парад 9 мая

Российская Федерация не прислала украинскому президенту Владимиру Зеленскому официальное приглашение на празднование 75-летия победы во Второй мировой войне 9 мая 2020 года.

Про це повідомив Департамент доступу до публічної інформації Офісу Президента на запит "Української правди".

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Водночас в Офісі Президента ніяк не прокоментували нещодавню пропозицію депутата від партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадима Рабіновича. Він пропонував направити парламентську делегацію до Москви для участі у параді 9 травня.

Довідка. Минулого року на парад до Москви приїхали 30 представників різних країн, серед яких В'єтнам, Зімбабве, Сербія, Китай, Куба та інші. На цей парад відмовилися їхати навіть Кім Чен Ин та Олександр Лукашенко.

Зауважимо, що у серпні 2019 року помічник Путіна Юрій Ушаков заявляв, що Кремль направить президенту України Володимиру Зеленському запрошення на святкування 75-річчя перемоги у Великій вітчизняній війні 9 травня 2020 року.

Що відомо про парад у Москві до 9 травня?Парад для святкування перемоги у Другій світовій у Москві відбувається кожного року.



Минулого 2019 року у Москві в параді до Дня перемоги участь взяли понад 13 тисяч військовослужбовців та колони військової техніки, а за всім дійством вже традиційно наглядали снайпери. Мала бути і авіація, однак погода не дозволила. Не обійшлось і без неоднозначних заяв очільника Кремля Володимира Путіна. Перед парадом він назвав Київ "стародавнім руським містом".

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