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      Рабинович предлагает отправить украинскую делегацию на парад в Москву: видео

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      Вадим Рабинович снова отличился скандальным заявлением / newsone.ua

      Один из лидеров "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Рабинович хочет, чтобы Верховная Рада делегировала депутатов на парад в Москве по случаю 75-летия победы во Второй мировой войне. В "Голосе" предложили Рабиновичу там и остаться.

      На согласительном совете парламента Вадим Рабинович заявил, что "наши отцы и деды стояли рядом, защищая и Москву, и Киев, и Львов. Поэтому в день 75-летия победы мы должны стоять рядом".

      Кстати: Рабинович поехал в Россию и погулял возле мавзолея Ленина: фото

      Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк назвал идею Рабиновича провокацией.

      Если есть неудержимое желание пойти и поклониться перед Путиным, то они могут самостоятельно сформировать эту делегацию – желательно взять билет в один конец,
      – сказал Железняк.

      Он уверен, что если самостоятельная делегация ОПЗЖ останется в Кремле, то "они будут значительно естественнее и реалистичнее выглядеть там, чем в украинском парламенте".

      Кроме того, депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко назвала заявление Рабиновича "позором" и попросила спикера останавливать такие речи. "Позор – это ваше правление", – ответил Рабинович.

      Рабинович предлагает отправить украинскую делегацию на парад в Москву: видео

      Смотрите прямое включение корреспондентов 24 канала:

      Справка. В прошлом году на парад в Москву приехали 30 представителей разных стран, среди которых Вьетнам, Зимбабве, Сербия, Китай, Куба и другие. На этот парад отказались ехать даже Ким Чен Ын и Александр Лукашенко.

      Что известно о Вадиме Рабиновиче: краткие факты

      • Лидер "Оппозиционной платформы – За жизнь", имеет открытую пророссийскую позицию.
      • Категорически отказывается общаться на украинском языке в Верховной Раде.
      • Согласно исследованию VoxUkraine, занимает 1 место среди политиков, которые зачастую манипулируют или обманывают.
      • Постоянно прогуливает заседания Рады, а в ноябре 2019 года ни разу не явился на голосование в парламент.
      • Официально нардеп не владеет никакой недвижимостью, а все имения и элитная земля задекларированы на его жену Ирину.
      • Является фигурантом ряда антикоррупционных расследований, в которых обвинялся в нарушении требований финансового контроля и незаконном обогащении.

      Интересно: Кто из украинских политиков чаще всего врет и манипулирует: инфографика

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости России Верховная Рада Новости политики Украина – Россия Скандал Европейская солидарность Партия Голос 9 мая Москва День Победы Вадим Рабинович Оппозиционная платформа – За жизнь
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