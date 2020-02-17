Рабінович пропонує відправити українську делегацію на парад до Москви: відео

Один із лідерів "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Рабінович хоче, аби Верховна Рада делегувала депутатів на парад у Москві з нагоди 75-річчя перемоги у Другій світовій війні. У "Голосі" запропонували Рабіновичу там і залишитися.

На погоджувальній раді парламенту Вадим Рабінович заявив, що "наші батьки та діди стояли поруч, захищаючи і Москву, і Київ, і Львів. Тому в день 75-річчя перемоги ми маємо стояти поруч".

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Нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк назвав ідею Рабіновича провокацією.

Якщо є нестримне бажання піти і вклонитися перед Путіним, то вони можуть самостійно сформувати цю делегацію – бажано взяти квиток в один кінець,

– сказав Железняк.

Він впевнений, що якщо самостійна делегація ОПЗЖ залишаться в Кремлі, то "вони будуть значно природніше і реалістичніше виглядати там, ніж в українському парламенті".

Окрім того, депутатка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко назвала заяву Рабіновича "ганьбою" і попросила спікера зупиняти такі промови. "Ганьба – це ваше правління", – відповів Рабінович.

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Довідка. Минулого року на парад до Москви приїхали 30 представників різних країн, серед яких В'єтнам, Зімбабве, Сербія, Китай, Куба та інші. На цей парад відмовилися їхати навіть Кім Чен Ин та Олександр Лукашенко.