Рабінович поїхав у Росію і погуляв біля мавзолею Леніна: фото

Один з лідерів "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Рабінович поїхав до Росії-агресора, поки у Верховній Раді немає пленарних засідань. Нардеп влаштував собі прогулянку центром Москви і заявив, що там "дуже доброзичливі люди, особливо до українців".

Відповідні світлини з Червоної площі у Москві народний депутат оприлюднив на своїй фейсбук-сторінці. Він заявив, що вирішив поїхати у Росію до внука, якому виповнилося 3 роки.

Читайте також: Рабінович обіцяв своїм виборцям піти з політики, але так і не зробив цього: деталі і відео

Також Рабінович відзначив, що це не перший його візит до країни-агресора за останні роки.

Я був за ці роки в Москві кілька разів, але по одному маршруту: аеропорт – зустрічі – аеропорт. А тут зміг і дітей провідати і просто погуляти. Пройшовся по центру, глянув на мавзолей… Люди дуже доброзичливі. Коли дізнаються, що з України – ще більше,

– написав він.

Нардеп проросійської ОПЗЖ додав, що що ворожечу між Україною та Росією начебто "розпалюють штучно" і обіцяв робити все, щоб "повернути мир і здоровий глузд".



Рабінович погуляв центром Москви

Судячи зі світлин, Рабінович гуляв поблизу Кремля, де працює президент-агресор Володимир Путін, мавзолею Леніна та головного універмагу Москви.